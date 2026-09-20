🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Alemães vão às urnas em eleição decisiva para futuro político de Merz

Fotalecida após a última eleição regional, extrema direita tenta novo avanço; votação ocorre em dois estados, incluindo Berlim

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 13h00 | Atualizado em 20 set 2026, 13h02
IMPOPULAR - Merz: o chanceler não consegue tirar o país da estagnação
Merz: o chanceler não consegue tirar o país da estagnação (Kay Nietfeld/Getty Images)
Continua após publicidade
Alemães vão às urnas em eleição decisiva para futuro político de Merz Priorizar nos meus resultados Google

A eleição em dois estados alemães, incluindo a capital Berlim, neste domingo, 20, será decisiva para o futuro político do primeiro-ministro Friedrich Merz. Embora seu nome não esteja nas urnas, a AfD (Alternativa para a Alemanha), partido de extrema direita fortalecido, busca mais uma vez ampliar sua votação. 

Há duas semanas, a AfD – de discurso anti-imigração e que defende aproximação com o russo Vladimir Putin – conseguiu resultado histórico em Saxônia-Anhalt, somando 44% dos votos e ficando próxima de governar sozinho o antigo estado comunista. O partido busca ser tornar a primeira força de extrema direita a governar um estado alemão desde os nazistas.

Há a possibilidade de a sigla atrair na votação de hoje eleitores que apoiariam o União Democrata-Cristã (CDU), partido conservador de Merz. Dependendo da apuração, Merz pode perder sua capacidade de permanecer no poder, depois de apenas 16 meses. Os riscos vão de um processo de sucessão a eleições antecipadas, embora esses cenários ainda sejam considerados difíceis de ocorrer.

Continua após a publicidade

Disputa em Berlim

Vão às urnas hoje cerca de 2,5 milhões de pessoas  em Berlim e 1,3 milhão de alemães no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, na costa do Báltico. Em clima de alta tensão para Merz e seus aliados, a votação vai das 8h às 18h, no horário local. Com aprovação pessoal em 10%, o primeiro-ministro tenta se manter à frente da nação prometendo amplas reformas econômicas e sociais. “Nós, como governo, fomos eleitos para um mandato de quatro anos; eu fui eleito para quatro anos”, declarou a industriais. “E quero aproveitar esses quatro anos para conduzir o país para fora deste período difícil.”

Siga

A situação é tão crítica que ele cancelou o plano de discursar na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, alegando que sua “presença é necessária em Berlim” após as eleições, como revelou autoridade do governo. Merz está sob teste porque, para a população, descumpriu promessas de campanha de retomada do crescimento da maior economia do continente e de conter o avanço da AfD, maior partido de oposição no Parlamento.

Continua após a publicidade

Em Berlim, a CDU disputa o primeiro lugar com o partido de extrema-esquerda Die Linke, que tem como bandeiras a desapropriação de grandes empresas proprietárias de imóveis – os altos custos com aluguéis estão no centro do debate na capital. A AfD, mesmo assim, surpreende ao aparecer na terceira ou quarta posição num dos centros mais cosmopolitas da Europa. 

Continua após a publicidade 



    Continua após a publicidade
























    Continua após a publicidade




































    Publicidade





TAGS:
Alemanha
Berlim
chanceler
Extrema direita
Nazismo
urnas

                    																																																																																																																																																																																																																																	


				
			

			










    

      
 

 	

 		Assine Abril

 		

 		

 			

 				 							 							

 								
Veja Negócios

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Veja

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Guia do Estudante

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Superinteressante

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Quatro Rodas

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Você RH

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Veja Saúde

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Claudia

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Viagem e Turismo

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês
 							

 				 							 							

 								
Goread

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 							

 				 							 							

 								
Guia + Veja

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês
 							

 				 							 							

 								
Veja + Zero Hora

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 							

 				 							 							

 								
Capricho

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês
 							

 				 							 							

 								
Quatro Rodas + Placar

 								 										
 											Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
 										
 									 								

 									 									OFERTA SEMANA DO CLIENTE
 								

 								Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
 							

 				 				
 				 
 			

 		


 		

 			Quem assina tem mais vantagens
 		



 		

 			

 				
Icone de colunistas

 				
Colunistas

 				
Conteúdo criado por especialistas

 			

 			

 				
Icone de favoritos

 				
Seus favoritos

 				
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos

 			

 			

 				
Icone de aplicativo

 				
Aplicativo

 				
Leia todas as revistas em um só app

 			

 			

 				
Icone de sites

 				
Sites

 				
Acesso ilimitado aos sites

 			

 			

 				
Icone de leitura offline

 				
Leia offline

 				
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet

 			

 			

 				
 					
Icone de clube

 				
 				
Abril Signature

 				
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

 			

 		

 		
 		 		
 		
Leia também no GoRead

 	

 
    

  

    

        

    


  


    
    
  
    

    
    
		
		
		
	

		
	






















    
        



    
    
  
    

	



  


  

    

      
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

      
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    

	      


  
Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
  

    

		  	  	
		      

      

      

    

                

            

                ECONOMIZE ATÉ 76% OFF            

                        

                
Digital Essencial

                
A notícia em  tempo real  na palma da sua mão!

 Chega de esperar!  Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.

                
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês

            

            

                

            

        

                        

            

                SEMANA DA DEMOCRACIA            
            
                                    

                
Revista em Casa + Digital Premium

                
Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)

                
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

            

            

                

            

        

            

    

        
        
        
    


Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
	   												
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.

*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).