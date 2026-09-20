Alemães vão às urnas em eleição decisiva para futuro político de Merz

A eleição em dois estados alemães, incluindo a capital Berlim, neste domingo, 20, será decisiva para o futuro político do primeiro-ministro Friedrich Merz. Embora seu nome não esteja nas urnas, a AfD (Alternativa para a Alemanha), partido de extrema direita fortalecido, busca mais uma vez ampliar sua votação.

Há duas semanas, a AfD – de discurso anti-imigração e que defende aproximação com o russo Vladimir Putin – conseguiu resultado histórico em Saxônia-Anhalt, somando 44% dos votos e ficando próxima de governar sozinho o antigo estado comunista. O partido busca ser tornar a primeira força de extrema direita a governar um estado alemão desde os nazistas.

Há a possibilidade de a sigla atrair na votação de hoje eleitores que apoiariam o União Democrata-Cristã (CDU), partido conservador de Merz. Dependendo da apuração, Merz pode perder sua capacidade de permanecer no poder, depois de apenas 16 meses. Os riscos vão de um processo de sucessão a eleições antecipadas, embora esses cenários ainda sejam considerados difíceis de ocorrer.

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Disputa em Berlim

Vão às urnas hoje cerca de 2,5 milhões de pessoas em Berlim e 1,3 milhão de alemães no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, na costa do Báltico. Em clima de alta tensão para Merz e seus aliados, a votação vai das 8h às 18h, no horário local. Com aprovação pessoal em 10%, o primeiro-ministro tenta se manter à frente da nação prometendo amplas reformas econômicas e sociais. “Nós, como governo, fomos eleitos para um mandato de quatro anos; eu fui eleito para quatro anos”, declarou a industriais. “E quero aproveitar esses quatro anos para conduzir o país para fora deste período difícil.”

A situação é tão crítica que ele cancelou o plano de discursar na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, alegando que sua “presença é necessária em Berlim” após as eleições, como revelou autoridade do governo. Merz está sob teste porque, para a população, descumpriu promessas de campanha de retomada do crescimento da maior economia do continente e de conter o avanço da AfD, maior partido de oposição no Parlamento.

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Em Berlim, a CDU disputa o primeiro lugar com o partido de extrema-esquerda Die Linke, que tem como bandeiras a desapropriação de grandes empresas proprietárias de imóveis – os altos custos com aluguéis estão no centro do debate na capital. A AfD, mesmo assim, surpreende ao aparecer na terceira ou quarta posição num dos centros mais cosmopolitas da Europa.

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