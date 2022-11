Além da Copa: Catar terá mais de 90 atrações durante o torneio

A Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo dia 20 no Catar, promete movimentar o país do Oriente Médio com as 32 melhores seleções de futebol do planeta. Para aproveitar ao máximo o maior torneio futebolístico, o governo local anunciou uma série de eventos e atividades para oferecer uma experiência que vai bem além do futebol.

Estimativas apontam que mais de 1 milhão de pessoas visitarão o país nas próximas semanas e mais de cinco bilhões irão assistir à competição de suas casas. Com todos os olhares do mundo voltados para ele, o Catar está disposto a dar um show.

Além das dezenas de complexos hoteleiros construídos ao longo dos 12 anos que separam o anúncio do início do torneio, o governo investiu também novos em locais de entretenimento como praias, resorts, museus e restaurantes.

Junto à Copa, três festivais de música acontecerão simultaneamente no país, que irá receber grandes nomes como Black Eyed Peas e o DJ Armin van Buuren. Um deles, o Arcadia Festival, contará com três palcos e irá atrair mais de 100 artistas internacionais e irá animar os visitantes e residentes entre os dias 19 de novembro e 19 de novembro – um dia depois da final.

Para os amantes da arte, o Catar reabriu no último mês o Museu de Arte Islâmica e o Museu Olímpico e de Esportes 3-2-1, com mais de 19 mil metros quadrados.

Além das hospedagens no próprio Catar, há a possibilidade de se hospedar em cabines de cruzeiros ou até mesmo em países vizinhos como Emirados Árabes Unidos, Omã e Irã, com voos programados nos dias de jogos.

Apenas em setembro, o país registrou o maior fluxo de chegadas internacionais nos últimos cinco anos, com 151.000 pessoas das mais variadas nacionalidades chegando para as festividades. Segundo a Autoridade de Turismo do Catar, a Arábia Saudita lidera esse número, com 30% do valor total.

“O festival nacional incluirá mais de 90 eventos especiais programados para acontecer paralelamente ao torneio. Os principais eventos contarão com áreas de exibição de jogos, festivais de música, exibições culturais e apresentações de rua”, afirmam as peças publicitárias do governo.

Para garantir a segurança de todos os visitantes e residentes, o país fechou parcerias com vários países como Marrocos, Paquistão, Reino Unido, Turquia e até mesmo a Otan, com dezenas de forças policiais chegando nos próximos dias.

