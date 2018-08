‘Ainda estou em choque’, diz testemunha do ataque em Jacksonville

Um ataque a tiros aconteceu em um restaurante da cidade de Jacksonville, no norte da Flórida, neste domingo, 26, deixando ao menos quatro mortos e 10 feridos, de acordo com a polícia local. O tiroteio foi presenciado por Ryan Aleman que, em entrevista à emissora americana CNN, disse que foi ao local para participar do torneio de videogame que estava sendo disputado no local e teve que ‘rastejar para o banheiro’ para escapar dos tiros.

“Tudo aconteceu tão rápido, nós vimos as armas… ele parecia ter um laser na arma e começou a atirar. Todos começaram a correr. Eu me abaixei e rastejei até o banheiro. Ao ir para o banheiro, fiquei lá e ouvi. Foram tantos tiros, pelo menos 20 deles. Ainda estou em choque, mal consigo falar”, disse o gamer, que assistia ao jogo.

Segundo a polícia local, um atirador está entre as quatro pessoas que foram mortas durante o ataque. Eles ainda investigam a possibilidade de um outro atirador ter participado do tiroteio e ter escapado. De acordo com eles, a motivação para o ataque ainda é desconhecida.

Video of the madden nfl 19 tournament shooting here in the Jacksonville Fl landing. #JacksonvilleLanding #Jacksonville pic.twitter.com/RjaBfXuAKU — But Why (@ButWhyThat) August 26, 2018

O torneio do jogo Madden 19 (game de futebol americano da produtora EA Sports) estava sendo transmitido ao vivo. No vídeo acima, é possível ouvir os vários tiros disparados e gritos das vítimas.

This is a horrible situation, and our deepest sympathies go out to all involved. — Electronic Arts (@EA) August 26, 2018

“Estamos cientes do incidente em um campeonato de Madden realizado em Jacksonville. Estamos trabalhando com as autoridades para reunir os fatos neste estágio. É uma situação horrível, nossos mais profundos sentimentos para todos os envolvidos”, publicou a EA, em suas redes sociais.