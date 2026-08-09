Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Mundo

Agressões de Milei contra Lula devem ‘cessar imediatamente’, diz Mauro Vieira

Chanceler afirma que ataques do presidente argentino impedem a normalização da relação entre os dois países

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 16h44
SEM ACESSO - Mauro Vieira: viés político afastou a diplomacia do pragmatismo
O chanceler brasileiro, Mauro Vieira: diplomata pede que agressões de Milei contra Lula parem desde já (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Agressões de Milei contra Lula devem ‘cessar imediatamente’, diz Mauro Vieira Priorizar nos meus resultados Google

A crise diplomática entre os governos de Brasil e Argentina precisa ser superada com uma mudança de postura de Buenos Aires, segundo o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, neste domingo, 9, o chanceler disse que a interrupção dos ataques feitos pelo presidente argentino, Javier Milei, é condição para que o relacionamento entre os dois países volte a avançar.

“Precisamos ser muito claros quanto a isso, pelo bem dessa relação: esse tipo de agressão deve cessar imediatamente para que possamos trabalhar no vínculo bilateral, que é tão importante”, disse o ministro. Vieira afirmou que Brasília continua tratando a Argentina como um parceiro estratégico e que o governo espera uma demonstração equivalente por parte da administração Milei.

As declarações do chanceler brasileiro ocorrem depois de uma sequência recente de ataques de Milei a Lula. Na convenção nacional do PL que lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, o argentino chamou o presidente brasileiro de “presidiário” e dirigiu críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

No domingo (2), Milei voltou a mencionar Lula em entrevista à emissora argentina LN+. Dessa vez, chamou o brasileiro de “ladrão” e “corrupto” e voltou a questionar decisões do Supremo que anularam as condenações de Lula nos processos da Lava Jato.

Siga
Continua após a publicidade

A representação diplomática entre os dois países também foi afetada pelo impasse. Brasil e Argentina estão atualmente sem seus embaixadores em Buenos Aires e Brasília, e os assuntos bilaterais são conduzidos por encarregados de negócios. Vieira afirmou que a recomposição dos postos de embaixador poderá ocorrer depois que forem eliminadas as circunstâncias que levaram ao quadro atual.

Vieira frisa que as falas de Milei alcançaram não apenas integrantes do governo brasileiro, mas também instituições e poderes do país, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele considerou “assombroso” um discurso recente do presidente argentino e afirmou que manifestações semelhantes ocorreram repetidamente em poucos dias.

Continua após a publicidade

Vieira aproveitou a entrevista para negar outra acusação feita por Milei: a de que o governo brasileiro teria ajudado a financiar uma articulação internacional contra a Argentina. O ministro classificou a denúncia como “totalmente falsa”. Também afastou qualquer interpretação eleitoral sobre a visita do ex-ministro argentino Sergio Massa ao Brasil, dizendo que o encontro esteve relacionado a temas de interesse compartilhado pelas áreas econômicas dos dois países.

O chanceler ainda rejeitou a afirmação, feita por Milei e por integrantes de seu governo, de que Lula seria “comunista”. Vieira argumentou que o presidente brasileiro não rompeu com o caráter capitalista da economia brasileira e afirmou que a classificação corresponde à visão do chefe de Estado argentino.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Brasil
chanceler
Itamaraty
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Mauro Vieira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).