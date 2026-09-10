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Agosto de 2026 foi o mês mais quente já registrado na Terra

El Niño contribuiu, mas mudança climática é principal fator, diz monitor Copernicus; ONU alerta para 'emergência de segurança econômica de escala continental'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h40 | Atualizado em 10 set 2026, 14h13
Duas pessoas sentadas em cadeiras de praia sob um guarda-sol colorido, observando uma enorme nuvem de fumaça escura e alaranjada no horizonte sobre a água, indicando um incêndio florestal. A areia da praia está clara e o céu, parcialmente coberto pela fumaça, tem tons de pôr do sol
Imagem feita por Maximilien Lamy durante suas férias no sudoeste da França  (Maximilien Lamy/AFP)
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Agosto de 2026 foi o mês mais quente já registrado na Terra Priorizar nos meus resultados Google

Agosto de 2026 foi o mês mais quente já registrado no planeta, com as temperaturas dos oceanos também atingindo níveis sem precedentes, informou nesta quinta-feira, 10, o serviço de monitoramento climático Copernicus, ligado à União Europeia.

Em resposta, as Nações Unidas advertiram que o clima continuará na rota dos níveis nunca observados até que a humanidade abandone os combustíveis fósseis.

“A crise climática é agora uma emergência de segurança econômica em escala continental”, disse Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em audiência no Parlamento Europeu nesta manhã. “Estamos vendo evacuações em massa. Usinas de energia fechadas. Rotas comerciais obstruídas. Colheitas perdidas. Queda na produtividade. E preços dos alimentos em alta. ”

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Sem precedentes

As análises do Copernicus remontam a 1940, mas outras evidências, como núcleos de gelo, anéis de árvores e os esqueletos de corais, permitem que os cientistas observem o clima atual em seu contexto histórico.

“Os humanos provavelmente não viram temperaturas tão elevadas como as atuais, pelo menos nos últimos 100 mil anos”, declarou à agência de notícias AFP Samantha Burgess, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, que coordena o Copernicus.

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As temperaturas médias do ar foram de 16,96ºC em agosto, o que superou em 0,01ºC o recorde mensal anterior, registrado em julho de 2023. Com a diferença estreita, considera-se que os dois meses ficaram empatados.

Super El Niño: o que você precisa saber

Recorde de emissões

Cientistas afirmam que a atividade humana, em particular a queima de carvão, petróleo e gás, aqueceu o planeta em quase 1,4ºC desde a era pré-industrial, o que aumenta a gravidade e a probabilidade de fenômenos meteorológicos extremos.

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Além disso, as emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento, atingiram níveis históricos em 2025.

+ O planeta deve aquecer mais de 1,5°C. E um El Niño histórico pode piorar tudo. E agora?

“As evidências são irrefutáveis: este é o preço em espiral da dependência da humanidade dos combustíveis fósseis e da crise climática global que está alimentando”, disse Stiell, das Nações Unidas, sobre o relatório do Copernicus.

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Influência do El Niño

As temperaturas das superfícies marinhas também atingiram um máximo diário global e igualaram o recorde de calor para um mês de agosto, o que prolonga uma sequência de três meses de temperaturas sem precedentes nos oceanos do planeta.

Mais de 90% do excesso de calor retido pelas emissões de gases do efeito estufa foi absorvido pelos oceanos, com um custo severo para a vida marinha, os recifes e as comunidades costeiras.

As temperaturas de agosto quebraram recordes em bacias como o Atlântico, o Mediterrâneo e o Pacífico tropical, onde o “super El Niño”, mais intenso fenômeno do tipo na era moderna, ganha força rapidamente. Com as águas do Pacífico incomumente quentes, aumenta a probabilidade de fenômenos climáticos extremos a milhares de quilômetros de distância, de inundações no Peru até secas na África ou incêndios florestais na Austrália.

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+ El Niño faz Panamá e El Salvador decretarem estado de emergência por seca

Os cientistas esperam que os recordes continuem sendo quebrados nos próximos meses, à medida que o El Niño se aproxime de sua intensidade máxima por volta de dezembro, e que 2027 — e talvez até 2026 — se torne o ano mais quente já observado na história.

1,3 bilhão de pessoas viveram um verão infernal

O Copernicus também destacou que agosto “marcou o final do verão mais quente da Europa Ocidental”, superando o recorde estabelecido em 2003.

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O período entre junho e agosto foi caracterizado por severas ondas de calor consecutivas, que provocaram o fechamento de escolas, secaram rios e prepararam o terreno para incêndios florestais devastadores.

+ Estados Unidos têm verão mais quente em 132 anos de medição

Uma análise feita pela AFP de dados do Copernicus constatou que quase 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo viveram, entre junho e agosto, o verão mais quente já registrado no Hemisfério Norte. Além disso, 52 países de todos os continentes superaram seus recordes de temperatura ao longo da estação, ao passo que 11 nações da Europa Ocidental, entre elas Espanha e Itália, registraram as mais altas temperaturas médias para o período.

Outro levantamento da AFP contabiliza pelo menos 35 mil mortes relacionadas ao calor entre meados de junho e o fim de agosto, quando as temperaturas atingiram níveis “praticamente impossíveis” não fossem as mudanças climáticas, segundo a rede World Weather Attribution.

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