Agentes dos EUA prendem grupo de 194 imigrantes na fronteira com o México

Agentes da Agência de Proteção Alfandegária e Fronteiras dos EUA (CBP) no setor de El Paso, nos Estados Unidos, prenderam nesta segunda-feira um grupo de 194 imigrantes que cruzou a fronteira do país pelo sudoeste do estado do Novo México.

Os agentes localizaram os imigrantes na madrugada desta segunda perto do porto de entrada de Antelope Wells. Com o grupo – que chegou pelo México, mas era formado por pessoas que vieram de El Salvador, Guatemala e Honduras -, estava uma criança de 7 anos que precisou ser hospitalizada.

O menino estava acompanhado de um de seus pais e apresentava um quadro de febre alta. Diagnosticado com gripe, ele já recebeu alta e está sob custódia da CBP.

Este é o segundo maior grupo de imigrantes detido em agosto no setor de El Paso. A CBP informou que, embora tenha registrado um número menor de capturas, a quantidade de pessoas que cruza a fronteira irregularmente segue maior que no ano passado.

Desde o início do atual ano fiscal, que começou em 1º de outubro do ano passado, a CBP prendeu 172 mil imigrantes no setor de El Paso, número bastante superior às 31 mil detenções registradas durante todo o ano fiscal de 2018 na região.

(Com EFE)