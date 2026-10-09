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Agente do ICE atira em homem na frente de criança de 5 anos em Nova York

Dominicano de 28 anos foi atingido no pescoço durante operação; Prefeito da cidade afirmou que agentes mascarados cercaram o carro antes dos disparos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h40
Manifestantes se reúnem perto do local onde um homem foi baleado por um agente do ICE durante uma operação no bairro do Bronx, em Nova York, em 8 de outubro de 2026.
Manifestantes se reúnem perto do local onde um homem foi baleado por um agente do ICE durante uma operação no bairro do Bronx, em Nova York, em 8 de outubro de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP/Getty Images)
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Agente do ICE atira em homem na frente de criança de 5 anos em Nova York Priorize VEJA no Google

Um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) baleou um homem que estava dentro de um carro com uma criança de 5 anos durante uma operação de fiscalização migratória no Bronx, em Nova York, nesta quinta-feira , 8.

O dominicano Oscar Belgal, de 28 anos, foi atingido por uma bala no pescoço e encaminhado a um hospital com ferimentos que não representam risco de morte. A criança, que estava no banco traseiro, não ficou ferida. 

Segundo a comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, imagens de câmeras de segurança mostram Belgal manobrando o veículo para estacionar quando dois agentes federais à paisana se aproximaram, um deles com a arma apontada para a janela do motorista. O carro, então, começou a avançar e saiu do alcance das câmeras. 

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“Com base nas evidências coletadas no local, sabemos que pelo menos um agente do ICE disparou sete tiros, atingindo o motorista no pescoço, abaixo da orelha esquerda”, afirmou Tisch.

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que os agentes usavam coletes semelhantes aos de trabalhadores da construção civil e máscaras que escondiam seus rostos, dificultando sua identificação como autoridades federais. Após os disparos, policiais municipais encontraram Belgal algemado e sentado no chão. O homem, no entanto, foi transferido da custódia da polícia municipal para a do ICE, enquanto a criança, que as autoridades acreditam ser seu filho, ficou sob os cuidados de familiares. 

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Mamdani também disse ter conversado com o presidente Donald Trump e com o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, para negociar a libertação de Belgal, mas afirmou que “as negociações não tiveram sucesso”. 

“Eu deixei claro para o presidente e para o secretário nosso pedido para que os agentes do ICE deixem completamente a cena, bem como a demanda para que o ICE interrompa suas ações de fiscalização na cidade de Nova York. Essas ações estão tornando a cidade menos segura, estão deixando a cidade aterrorizada”, declarou o prefeito.

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O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, informou que a operação tinha como objetivo prender o dominicano. Segundo a agência, Belgal tem ligações com a gangue Trinitarios e já havia sido condenado por furto qualificado, além de ter passagens pela polícia por agressão, roubo, posse de drogas e porte de armas. As autoridades federais, no entanto, não esclareceram o que motivou os disparos.

O incidente ocorre em meio ao endurecimento da política migratória do governo Trump. Segundo a agência de notícias Reuters, agentes federais de imigração atiraram em pelo menos 21 pessoas desde o retorno do republicano à Casa Branca, sete delas fatalmente. As operações têm provocado protestos em diferentes regiões dos Estados Unidos, enquanto críticos do governo questionam o uso da força e a falta de responsabilização dos agentes envolvidos. 

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