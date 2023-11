Agências: 320 estrangeiros já deixaram Gaza a caminho do Egito

Ao menos 320 portadores de passaportes estrangeiros foram autorizados a sair de Gaza nesta quarta-feira, 1º, de acordo com a agência de notícias Reuters, em direção ao Egito.

Um funcionário do lado de Gaza da fronteira também confirmou à agência AP, bem como às emissoras BBC e CNN, que ao menos três ônibus transportando 160 estrangeiros partiram do território palestino.

Pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, foi aberta para a passagem de estrangeiros. A abertura ocorreu após acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas.

O grupo de brasileiros que aguarda em Rafah não foi incluído na primeira lista, que conta com cerca de 500 nomes e poderá deixar a zona de conflito, informou o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

Autoridades dos Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira que esperam que mais de 5 mil cidadãos estrangeiros sejam autorizados a atravessar a fronteira de Gaza com o Egito como parte do acordo.

Segundo a rede americana CNN, porém, esse número está longe de ser exato e as autoridades têm enfatizado que a situação no terreno continua incerta.

Aproximadamente 30 cidadãos brasileiros e seus familiares querem deixar a Faixa de Gaza. Além deles, existem cerca de 6.000 outros cidadãos de países terceiros que também desejam sair do território palestino, de acordo com o governo dos Estados Unidos.

