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Agência nuclear da ONU diz que Irã precisará de verificação ‘muito avançada’ para não ter armas 

Conversas começaram com Teerã sobre futuro de reservas de urânio, após memorando de entendimento com Washington

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h45
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. 23/06/2025
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. 23/06/2025 (Joe Klamar/AFP)
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O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o Irã precisará de um sistema de verificação “muito avançado” quando a guerra terminar para garantir que o país não desenvolva armas nucleares.

“O objetivo do acordo é garantir que não aconteça nenhum desenvolvimento de armas nucleares no Irã. O governo iraniano declarou muito claramente que esta não é a sua intenção”, afirmou Grossi, durante visita ao Japão. “Claro, as intenções não bastam. Precisamos implementar um sistema de verificação muito avançado (…) o mais rápido possível”.

Na semana passada, Irã e Estados Unidos assinaram um acordo preliminar com objetivo de encerrar permanentemente a guerra no Oriente Médio. O memorando de entendimento, que abriu um processo de novas negociações entre os países com duração inicial de 60 dias, menciona a participação da AIEA nas próximas etapas do programa atômico de Teerã.

De acordo com o oitavo dos catorze termos do documento, a república islâmica se compromete a diluir seu estoque de urânio enriquecido, estimado em 440 quilos, sob a supervisão da AIEA. Ainda está em aberto se esse processo ocorrerá em solo iraniano ou em um país terceiro, que não os Estados Unidos, a combinar.

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Grossi disse que o organismo de vigilância atômica das Nações Unidas “apenas” começou a conversar com Teerã sobre o que vai acontecer com as reservas de urânio após o recente memorando de entendimento com Washington.

“Tivemos conversações iniciais. (…) Esperamos que o trabalho seja acelerado em breve”, resumiu.

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Antes dos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos de junho de 2025 contra as instalações nucleares do Irã, a AIEA calculou que a República Islâmica tinha 440 quilos de urânio enriquecido a 60% – o nível necessário para produzir uma arma atômica é de 90%.

O Irã, porém, afirmou na terça-feira 23 que não permitirá que a AIEA inspecione as instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos e Israel no ano passado, rejeitando uma afirmação anterior do vice-presidente americano, J.D. Vance, segundo quem Teerã havia concordado em permitir o retorno dos inspetores.

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Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no mesmo dia que o Irã “concordou plena e completamente” em permitir o retorno dos inspetores nucleares ao país.

“O Irã concordou integralmente com inspeções nucleares de alto nível por um longo período (infinito!!!). Isso garantirá a ‘honestidade nuclear'”, escreveu o ocupante do Salão Oval na Truth Social, sua rede social. “Se não concordassem com isso, não haveria mais negociações! Com base nisso e em outras concessões importantes feitas pelo Irã, concordei em permitir que o Estreito de Ormuz permaneça ABERTO, sem mais bloqueio naval”, acrescentou.

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(Com AFP).

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TAGS:
Energia nuclear
Estados Unidos
Governo do Irã
Oriente Médio
Teerã
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