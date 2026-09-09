Agência nuclear da ONU denuncia Irã ao Conselho de Segurança por violações

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O Conselho de Governadores da AIEA aprovou o encaminhamento da questão nuclear iraniana ao Conselho de Segurança da ONU. A medida, com 23 votos favoráveis, busca ampliar a pressão sobre Teerã por suposto descumprimento de compromissos e dificuldades de inspeção após ataques, marcando a primeira vez em duas décadas.

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O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aprovou nesta quarta-feira, 9, uma resolução que prevê o encaminhamento da questão nuclear iraniana ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma tentativa de ampliar a pressão internacional sobre Teerã por seu suposto “descumprimento” de compromissos relacionados ao programa nuclear, segundo a agência de notícias AFP.

A medida, que recebeu 23 votos favoráveis, três contrários — de Rússia, China e Níger — e oito abstenções, expressa “profunda preocupação” com a persistência das violações atribuídas ao Irã.

O encaminhamento ao Conselho de Segurança ocorre em meio às dificuldades da AIEA para fiscalizar o programa nuclear iraniano, visto que a agência não consegue acessar algumas das principais instalações do país desde os ataques realizados por Israel, com apoio dos Estados Unidos, em junho de 2025. Os locais também foram atingidos durante o atual conflito, iniciado em 28 de fevereiro, e a organização tem cobrado repetidamente autorização para realizar novas inspeções.

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Esta é a primeira vez em duas décadas que o Irã é levado ao Conselho de Segurança por descumprimento de suas obrigações referentes às declarações sobre seu programa nuclear.

Programa nuclear iraniano

O impasse em torno do programa nuclear iraniano se arrasta há mais de uma década. Em 2015, o Irã firmou um acordo com diversas potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, para limitar o enriquecimento de urânio e impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

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O pacto, porém, foi abandonado por Washington durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, levando Teerã a ampliar gradualmente suas atividades nucleares.

Segundo estimativas da AIEA, antes dos ataques israelenses e americanos às instalações nucleares iranianas no ano passado, o país possuía cerca de 441 quilos de urânio enriquecido a até 60%, nível considerado próximo do necessário para armamentos nucleares. Apesar dos danos causados aos complexos nucleares, acredita-se que parte significativa desse material tenha sobrevivido.

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Em junho, o Conselho de Governadores da AIEA já havia aprovado uma resolução que exigia que o Irã permitisse a verificação de seu estoque de urânio enriquecido e o acesso total de inspetores da agência da ONU às instalações nucleares. O texto considerou “essencial e urgente” que o governo iraniano entregasse, “sem demora”, informações completas sobre suas reservas de material nuclear e sobre o projeto de suas instalações.