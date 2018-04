Agência norte-coreana elogia encontro com vizinhos do Sul

“Um momento da virada.” Assim a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, definiu o encontro entre o líder do país, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na sexta-feira que passou. Os lideres das duas Coreias se reuniram em Panmunjom, na zona desmilitarizada que divide os dois países.

No encontro histórico, Jogn-un e Jae-in assinaram a Declaração de Panmunjom, em que assumiram o compromisso de buscar a desnuclearização da península onde ficam os dois países e um acordo permanente de paz.

“Nas conversas, ambos os lados tiveram uma cândida troca de visões, de peito aberto, em temas de mútua preocupação, incluindo a melhora das relações norte-sul, assegurar a paz na Península Coreana e a desnuclearização da península”, afirmou a agência, que citou que a noite teve um jantar com atmosfera amigável.

A TV norte-coreana transmitiu apenas neste sábado as primeiras imagens sobre o encontro histórico, que foi o primeiro entre chefes de estado dos dois países em mais de uma década.