Agência da ONU encontra ‘toneladas de material nuclear’ na Síria

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta terça-feira, 18, que inspetores da organização encontraram “toneladas de material nuclear” em um local não declarado pela Síria. A descoberta foi comunicada à agência pelo novo governo sírio em julho, meses após a queda de Bashar al-Assad, e levou Grossi a visitar o país para acompanhar as primeiras verificações.

Em declaração conjunta, a AIEA e o governo sírio afirmaram que a visita de Grossi, um dos candidatos ao cargo de próximo secretário-geral da ONU, incluiu uma área em Deir Ez-Zor e um segundo local relacionado ao material nuclear recém identificado. A agência também foi informada sobre trabalhos de escavação conduzidos pelas autoridades sírias em Deir Ez-Zor, região que já esteve no centro das suspeitas internacionais sobre as atividades nucleares do país.

Em uma entrevista coletiva em Damasco, Grossi elogiou a “decisão corajosa” das novas autoridades sírias de informar espontaneamente a AEIA sobre a existência de “toneladas de material nuclear”. Segundo ele, o material poderia ter sido utilizado para fins ilícitos.

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A AIEA coletou amostras no local e iniciou um processo de inventário e verificação para determinar sua natureza e origem. O ministro das Relações Exteriores sírio, Asaad al-Shaibani, disse que o material não representa risco. Segundo ele, a substância permanecerá em território sírio e sob custódia do país, mas ficará sujeita ao sistema de salvaguardas da AIEA. Shaibani afirmou ainda que a Síria tem o direito de utilizar o material para fins civis e pacíficos.

A Síria se comprometeu a permitir novas inspeções para a verificação completa do material e a colocá-lo sob as salvaguardas previstas no acordo firmado com a AIEA no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). Após a conclusão dos trabalhos, Grossi deverá apresentar suas conclusões ao Conselho de Governadores da agência, que analisará as pendências relacionadas às atividades nucleares do antigo regime.

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Desde a deposição de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, as novas autoridades sírias vêm buscando reconstruir a relação do país com a comunidade internacional e se comprometeram a cooperar com a AIEA para esclarecer questões relacionadas às atividades nucleares conduzidas durante décadas de governo da família Assad.

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Em 2007, Israel bombardeou uma instalação em Deir Ez-Zor que, segundo avaliações posteriores da AIEA, apresentava características compatíveis com um reator nuclear em construção. Damasco negou na época que o local tivesse finalidade militar.