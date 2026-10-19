Agência da ONU corta ajuda alimentar para 500 mil palestinos em Gaza por falta de recursos

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou nesta segunda-feira, 19, que irá reduzir suas operações humanitárias em Gaza devido à falta de recursos, deixando cerca de 500.000 pessoas sem assistência no território devastado pela guerra.

Em comunicado, a agência das Nações Unidas disse que recebeu menos da metade do financiamento destinado à distribuição de alimentos no enclave palestino em 2026 do que havia recebido em anos anteriores, acrescentando que precisa urgentemente de mais US$ 450 milhões para manter suas operações críticas nos próximos seis meses.

Como resultado, o PMA disse que reduziria ⁠o número de pessoas que recebem assistência mensal em Gaza de 1,6 milhão para 1,1 milhão. O racionamento de alimentos passará de dois pacotes de alimentos por família para um, e os sacos de farinha serão menores.

A organização afirmou ainda que cortará o número de refeições quentes fornecidas de 250.000 para 150.000 por dia, enquanto a ajuda em dinheiro distribuída a 75.000 famílias para a compra de alimentos diminuirá de 1.250 para 750 shekels (de 400 para 240 dólares) por mês.

Continua após a publicidade

“São decisões que precisamos tomar para garantir que nossos recursos (…) durem o maior tempo possível”, explicou Shaun Hughes, diretor do PMA nos territórios palestinos, à agência de notícias AFP. “Não é o momento de desviar o olhar do que acontece em Gaza”, acrescentou.

Fome em Gaza