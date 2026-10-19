Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Agência da ONU corta ajuda alimentar para 500 mil palestinos em Gaza por falta de recursos

PMA disse ter recebido menos da metade do financiamento destinado à distribuição de alimentos no enclave palestino

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h20 | Atualizado em 19 out 2026, 15h47
Palestinos, incluindo crianças, reúnem-se para receber refeições quentes distribuídas em um ponto de auxílio alimentar no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, em 22 de junho de 2026.
Palestinos, incluindo crianças, reúnem-se para receber refeições quentes distribuídas em um ponto de auxílio alimentar no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, em 22 de junho de 2026.  (Moiz Salhi/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Agência da ONU corta ajuda alimentar para 500 mil palestinos em Gaza por falta de recursos Priorize VEJA no Google

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou nesta segunda-feira, 19, que irá reduzir suas operações humanitárias em Gaza devido à falta de recursos, deixando cerca de 500.000 pessoas sem assistência no território devastado pela guerra.

Em comunicado, a agência das Nações Unidas disse que recebeu menos da metade do financiamento destinado à distribuição de alimentos no enclave palestino em 2026 do que havia recebido em anos anteriores, acrescentando que precisa urgentemente de mais US$ 450 milhões para manter suas operações críticas nos próximos seis meses.

Como resultado, o PMA disse que reduziria ⁠o número de pessoas que recebem assistência mensal em Gaza de 1,6 milhão para 1,1 milhão. O racionamento de alimentos passará de dois pacotes de alimentos por família para um, e os sacos de farinha serão menores.

A organização afirmou ainda que cortará o número de refeições quentes fornecidas de 250.000 para 150.000 por dia, enquanto a ajuda em dinheiro distribuída a 75.000 famílias para a compra de alimentos diminuirá de 1.250 para 750 shekels (de 400 para 240 dólares) por mês.

Siga
Continua após a publicidade

“São decisões que precisamos tomar para garantir que nossos recursos (…) durem o maior tempo possível”, explicou Shaun Hughes, diretor do PMA nos territórios palestinos, à agência de notícias AFP. “Não é o momento de desviar o olhar do que acontece em Gaza”, acrescentou.

Fome em Gaza

Continua após a publicidade

Desde o início da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, lançada em resposta ao ataque do ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, a população do território vive “em condições humanitárias extremamente difíceis”, apesar da trégua iniciada há um ano.

Segundo Hughes, quase 1,4 milhão de pessoas — de um total de 2,1 milhões — “continuam em situação de insegurança alimentar aguda e precisam de ajuda humanitária para sobreviver” no enclave palestino.

Continua após a publicidade

Em agosto do ano passado, a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês) da ONU declarou oficialmente um estado de fome generalizada em Gaza, o primeiro a afetar o Oriente Médio, depois que especialistas alertaram que um em cada três dos 2,2 habitantes do enclave passava dias sem comer. Israel, por sua vez, chamou a classificação de “mentirosa”.

Continua após a publicidade

Em dezembro, as Nações Unidas anunciaram que o território já não era considerado em situação de fome, graças ao cessar-fogo que havia entrado em vigor dois meses antes e ao aumento do envio de ajuda humanitária. Desde então, o PMA conseguiu intensificar a assistência, ajudando entre 1,5 e 1,8 milhão de pessoas todos os meses.

Continua após a publicidade

“Isto tem sido um salva-vidas. Mas agora, em vez de podermos manter e ampliar a ajuda, nos vemos, na realidade, obrigados a reduzi-la”, disse Hughes. “E não é porque não tenhamos acesso humanitário para distribuir alimentos, e sim porque não contamos com financiamento”.

Publicidade
TAGS:
ajuda
Alimentação
Faixa de Gaza
Fome
Gaza
Israel
ONU - Organização das Nações Unidas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).