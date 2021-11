África do Sul tem corrida para aeroportos por descoberta de nova cepa

Centenas de viajantes dirigiram-se aos aeroportos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo nesta sexta-feira, 26, após países mundo afora anunciarem o fechamento das fronteiras para África do Sul.

O motivo é a nova variante de Covid-19, a B.1.1.529, que foi chamada de Omicron. Segundo cientistas, a cepa sofreu mutações que deixaram o vírus mais infeccioso.

Como resultado, Estados Unidos, Reino Unido, França, Áustria, Itália, Holanda e Israel já anunciaram a suspensão de rotas com origem na África do Sul.

Na Holanda, 600 passageiros originários de aeroportos sul-africanos estão retidos no Aeroporto de Amsterdam, e aguardam para fazer o teste de Covid-19. Eles tiveram que permanecer dentro do voo até que um local seguro fosse preparado para recebê-los.

Já quem tenta deixar a África do Sul com destino à França não sabe o que fazer, já que o presidente Emmanuel Macron também iniciou medidas de restrição.

Continua após a publicidade

No caso dos Estados Unidos, a ordem só passa a valer a partir da próxima segunda-feira (29).

Para deixar o país, as companhias aéreas estão cobrando preços elevados, já que as rotas estão cada vez mais restritas.

O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, passou a ser uma das poucas opções ainda possíveis. Porém isso não acontecerá por muito tempo, uma vez que a Alemanha pretende declarar a África do Sul uma “área com variante do vírus” a partir da noite de sexta-feira. Assim, apenas cidadãos alemães vão poder entrar no país.

A variante foi detectada até agora na Bélgica, Botswana, Israel e Hong Kong.