Afeganistão tem mais de 20 mil pessoas tentando embarcar para deixar Cabul

Uma semana após o Talibã tomar a cidade de Cabul, mais de 20 000 pessoas tentam embarcar no aeroporto da capital para deixar o Afeganistão. A tentativa de fuga tornou o local o epicentro de uma corrida caótica pela vida, com famílias de plantão para entrarem em algum avião assim que tiverem a oportunidade – a maioria das pessoas que tenta deixar o país são trabalhadores internacionais, intérpretes afegãos e mulheres.

Até a manhã deste domingo, 22, o número de pessoas que tentavam embarcar era de 18 500, mas a quantidade aumentou após decisão que permitiu a emissão de vistos eletrônicos para requerentes de Visto de Imigrante Especial (SIV), sem nomes ou números de documentos. A facilitação fez com que vistos fossem copiados como capturas de tela e enviados por afegãos a milhares de outros conhecidos que não tinham acesso ao aeroporto, disse uma fonte à CNN Internacional.

Nas redondezas do aeroporto de Cabul, o cenário é de uma espécie de acampamento, com milhares de pessoas continuam se reunindo no perímetro da base. Uma das cenas que mais retratam a angústia dessas famílias foi a de um bebê sendo içado por cima de um arame farpado para que ele pudesse embarcar em um fuzileiro naval dos Estados Unidos na semana passada.

O desespero das pessoas ao redor do aeroporto é tão grande que o local está ficando cada vez mais perigoso. Neste sábado, 21, sete civis afegãos morreram esmagados, segundo o Ministério da Defesa (MoD) do Reino Unido. “As condições no terreno continuam extremamente desafiadoras, mas estamos fazendo tudo o que podemos para gerenciar a situação da forma mais segura e protegida possível”, disse o porta-voz do MoD.

Em entrevista coletiva na Casa Branca neste domingo, 22, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que não pouparia esforços para retirar americanos e aliados afegãos de Cabul. “Faremos tudo, tudo que pudermos para proporcionar uma retirada segura para nossos aliados afegãos, parceiros e afegãos que podem ser visados por causa de sua associação com os Estados Unidos”, afirmou Biden. O democrata alertou, no entanto, que essa operação se trata de uma missão perigosa. “Não posso prometer qual será o resultado final, mas, como comandante-em-chefe, posso garantir que vou mobilizar todos os recursos necessários”, completou.

Segundo o presidente, os Estados Unidos resgataram até agora mais de 28 000 mil americanos do Afeganistão, mas a promessa é que todos serão atendidos. “Aos afegãos que serviram conosco, que foram a combate conosco, como intérpretes e tradutores, peço que aguardem, vocês têm o comprometimento dos EUA”, disse Biden.