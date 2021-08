Afeganistão: Talibã conquista 10ª capital em uma semana

No sexto dia de ofensiva contra o governo do Afeganistão, nesta quinta-feira, 12, o Talibã ocupou a cidade de Ghazni, a 150 km a sudoeste de Cabul. Esta é a décima capital provincial a cair nas mãos do grupo extremista em uma semana.

“Posso confirmar que Ghazni caiu nas mãos dos talibãs esta manhã (quinta-feira). Eles assumiram o controle de áreas-chave da cidade: o gabinete do governador, a sede da polícia e a prisão”, disse o chefe do Conselho da Província de Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri. Ele afirmou ainda que combates ainda estão sendo travados em algumas partes da cidade, mas que os talibãs têm “o controle majoritariamente”.

Desde que as tropas americanas iniciaram seu processo de retirada do país em maio, os talibãs avançam contra as cidades que ainda estão sob controle do governo central. De acordo com a Al Jazeera, 65% do território afegão está ocupado pelo grupo atualmente. Antes das ofensivas iniciadas em 7 de agosto, os jihadistas já controlavam parte do país, principalmente as áreas rurais.

Na última semana, o grupo assumiu o controle das capitais provinviais de Zaranj, Farah, Sar-e-Pul, Sheberghan, Aybak, Kunduz, Taluqan, Faizabad e Pul-E-Khumri, além de Ghazni. O território do Afeganistão é dividido em 34 províncias.

Ghazni é a cidade mais próxima de Cabul ocupada até agora. Diante do avanço, a inteligência dos Estados Unidos estima que os combatentes podem isolar a capital em 30 dias e possivelmente dominá-la em 90 dias.

Falando sob condição de anonimato à agência de notícias Reuters, um oficial de defesa dos EUA disse que a nova avaliação de quanto tempo Cabul poderia resistir foi resultado dos rápidos ganhos que o Talibã vem obtendo após a retirada forças estrangeiras lideradas pelos americanos.