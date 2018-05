Afeganistão homenageia jornalistas mortos no Dia da Liberdade de Imprensa

Centenas de repórteres, ativistas e membros do governo do Afeganistão se reuniram nesta quinta-feira (3) em Cabul para render tributo a 11 jornalistas mortos em três recentes ataques terroristas no país, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

“Hoje, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, lembramos, choramos e rezamos por todos os jornalistas assassinados nos últimos anos, particularmente aqueles que morreram nestes dias em Cabul, Kandahar (sul) e Khost (leste) “, disse no ato o vice-presidente afegão, Sarwar Danish.

Em 25 de abril, o jornalista de uma emissora local Abdul Manan Arghand foi assassinado em Kandahar. Já na segunda-feira, um integrante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), disfarçado de repórter, acionou explosivos e matou nove jornalistas ao atear fogo em si mesmo no centro de Cabul. Os repórteres cobriam uma explosão no local, que havia acontecido meia hora antes, provocada por outro atentado suicida.

Nesse mesmo dia, foi assassinado a tiros em Khost o jornalista da rede britânica BBC Ahmad Shah.

O vice-presidente afegão criticou com especial dureza o atentado da capital por ter sido “diretamente planejado contra jornalistas” e dirigido a atacar a liberdade de imprensa, “uma conquista alcançada à custa das vidas de muitos jornalistas”, afirmou.

Por isso, prometeu que o Executivo e as organizações pelos direitos dos repórteres desenvolverão um procedimento específico para a cobertura de atentado, como meio de evitar ataques como o de segunda-feira, ocorrido quando os veículos de imprensa tinham chegado para informar sobre o primeiro ataque.

Neste sentido, um porta-voz do Comitê para a Segurança dos Jornalistas Afegãos (AJSC, em inglês), Wahidullah Tawhidi, criticou o governo por não ser capaz de proteger as vidas dos repórteres, apesar da implementação de medidas após cada atentado, com 80 jornalistas mortos nos últimos 15 anos no Afeganistão.

“Primeiro, o EI pediu aos jornalistas que publicassem sua propaganda e, quando estes se negaram, o EI anunciou um castigo para eles”, denunciou no ato de Cabul o diretor de AJSC, Najib Sharifi.

Dezenas de jornalistas baseados em Cabul se manifestaram fora do recinto para protestar contra o governo e as ONGs por não fazerem o suficiente para garantir a segurança e os direitos dos trabalhadores dos meios de comunicação.

(Com EFE)