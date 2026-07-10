Aeroporto perto de Mar-a-Lago é rebatizado com o nome de Donald Trump

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Donald Trump se torna o primeiro presidente americano em exercício a ter um aeroporto batizado com seu nome, o de Palm Beach, na Flórida. A mudança, impulsionada por um aliado, gerou reações diversas e reforça o desejo de Trump de ver seu nome em mais instituições.

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Donald Trump se tornou, na quinta-feira 9, o primeiro presidente americano em exercício a dar seu nome a um aeroporto, o de Palm Beach, no sudeste da Flórida — o mesmo que ele usa quando vai para o resort de luxo Mar-a-Lago, a sete quilômetros dali, onde ele vive com a família quando não está na Casa Branca,

Conhecido há décadas como Palm Beach International, o local recebeu o novo nome graças a uma lei assinada em março por um aliado do líder republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

“Em breve, será um dos aeroportos mais grandiosos e espetaculares do mundo!”, reagiu Trump na noite de quinta, em postagem na sua rede social, a Truth. Um dos filhos do presidente, Eric, também comemorou a mudança de nome.

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Desde o seu retorno para a Casa Branca, Trump pressiona para que seu nome figure em instituições como o Institute of Peace ou nas cédulas de dólar.

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No mês passado, porém, o Kennedy Center, em Washington, recuperou sua denominação original depois que um juiz determinou que apenas o Congresso podia autorizar a mudança.

No aeroporto de Palm Beach, Chris Bailey vê com bons olhos o novo nome. “Acho que o presidente fez o suficiente para merecer que um aeroporto leve seu nome em sua homenagem, assim como os ex-presidentes”, afirmou o piloto de 55 anos à agência de notícias AFP.

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Alguns aeroportos americanos levam o nome de presidentes do país, mas Trump é o primeiro a receber a distinção enquanto está no cargo.

Para Rochelle Bates, funcionária de uma companhia aérea de 65 anos, o novo nome representa, acima de tudo, uma dor de cabeça devido à necessidade de mudar o código original do aeroporto, PBI, para DJT em todos os sistemas de informática e documentos — um processo que não será concluído até 18 de agosto.

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John Manov, médico de 34 anos, considera “um pouco estúpida” essa mudança e acha que Palm Beach é melhor porque “as pessoas não gostam de Donald Trump”.

Também na quinta-feira, no Tennessee, funcionários inauguraram a ponte “Donald J. Trump”. “A placa do Tennessee costumava ter um painel ou um pequeno lema, que dizia: ‘Siga-me para o Tennessee'”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Agora, todos os que seguirem estes carros vão cruzar a ponte Donald J. Trump na I-40”, acrescentou.