Advogado de Trump se reuniu com oligarca russo dias antes da posse

Michael Cohen, o advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve um encontro com um oligarca russo em Nova York durante o período de transição entre o governo de Barack Obama e o atual, informou a imprensa americana nesta sexta-feira 25. A reunião se deu na Trump Tower de Manhattan.

Cohen se reuniu com o oligarca russo Viktor Vekselberg, que é investigado no processo federal sobre a interferência russa na eleição de 2016 e foi sancionado recentemente pelos Estados Unidos. O encontro aconteceu em 9 de janeiro de 2017, apenas onze dias antes da posse de Trump, segundo um vídeo ao qual tiveram acesso vários veículos de imprensa.

De acordo com o The New York Times, o encontro na Trump Tower de Manhattan foi seguido da assinatura de um contrato de suposta consultoria jurídica de Cohen à empresa de um primo de Vekselberg, Andrew Intrater, que também compareceu à reunião. O contrato previa o custo de 1 milhão de dólares pelos serviços a ser prestados.

Tanto Vekselberg como Intrater foram interrogados pelo FBI sobre os seus vínculos com os pagamentos feitos a Cohen, assim como às doações, no valor de 300.000 dólares, para o Comitê Nacional Republicano, afirmou a CNN.

Intrater garantiu que um dos temas abordados na reunião foi a necessidade de reforçar as relações entre Estados Unidos e Rússia no início do governo de Trump. Também relatou que ambas as partes tinham acordado repetir o encontro durante a própria posse do magnata. Ele rejeitou que Vekselberg tivesse envolvimento no contrato assinado com Cohen.

A reunião aconteceu depois que o filho do presidente americano, Donald Trump Junior, se reuniu no mesmo local com uma advogada russa vinculada ao Kremlin, que supostamente teria informações prejudiciais contra a então candidata, Hillary Clinton.

Segundo a imprensa americana, Cohen também recebeu pagamentos da AT&T, do gigante farmacêutico suíço Novartis e da companhia aeroespacial sul-coreana Korea Aerospace Industries, por meio da Essential Consultants, uma companhia do advogado.

O caso da interferência da Rússia em favor da vitória de Trump nas eleições de 2016, a chamada “trama russa”, é investigado pelo procurador especial Robert Mueller.

