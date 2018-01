Advogado de Trump pagou para silenciar atriz pornô, diz jornal

O advogado do presidente americano Donald Trump orquestrou o pagamento de 130 000 dólares para ex-atriz pornô, um mês antes das eleições presidenciáveis de 2016, como forma de silencia-la sobre um encontro sexual entre ela e o então candidato a presidente.

Segundo o jornal The New York Times, Stephanie Clifford, 38, codinome Stormy Daniels, conheceu Trump em 2006 durante um evento de golfe. Na época, Donald Trump já era casado com a atual primeira dama, Melania Trump, que estava grávida do caçula, Barron Trump. O encontro sexual teria ocorrido meses depois do primeiro encontro. O advogado Michael Cohen foi o encarregado de fazer o pagamento e escrever o acordo de confidencialidade.

Clifford decidiu falar com a imprensa americana depois que o advogado atrasou o pagamento do acordo. Ela teria ficado apreensiva com um possível fim do contrato. Cohen em um e-mail enviado ao jornal The Times disse que “esses rumores circulam várias vezes desde 2011 e que o presidente Trump e a senhora Daniels negaram veemente o ocorrido”.

Stephanie Clifford não foi encontrada para responder as acusações.

Clifford não foi a única mulher a vir publicamente falar sobre possíveis relações extraconjugais com o presidente. Durante a campanha presidencial, foi divulgado um vídeo em que claramente Donald Trump se gabava sobre poder tocar nas genitais femininas inapropriadamente.