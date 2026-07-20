Adolescente morre durante festa pelo título da Espanha na Copa do Mundo

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Um adolescente de 13 anos morreu e vários ficaram feridos após o desabamento parcial de uma fonte em Ciudad Rodrigo, Espanha. O acidente ocorreu durante as celebrações da vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo de futebol, quando torcedores subiram na estrutura. A cidade lamenta a tragédia.

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Um adolescente de 13 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial de uma fonte na madrugada desta segunda-feira, 20, durante as comemorações pela vitória da Espanha na final da Copa do Mundo.

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na fonte Arbol Gordo, localizada em Ciudad Rodrigo, no município de Salamanca, no oeste do país. Centenas de moradores celebravam a vitória da seleção espanhola quando a parte superior do monumento cedeu e atingiu pessoas que estavam no local.

Segundo a imprensa espanhola, vários torcedores subiram na estrutura para comemorar o título e o peso teria provocado o desabamento. O menino estava dentro da fonte quando a plataforma superior desabou. Ele foi atingido por pedras e ficou preso, sofrendo ferimentos graves antes de ser levado ao centro de saúde local, onde faleceu posteriormente.

“O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia”, escreveu a prefeitura da cidade no Facebook, expressando pesar pela morte do menino. “Toda Ciudad Rodrigo lamenta essa perda e estende suas mais profundas condolências à família e aos amigos.”

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O time de futebol onde o adolescente jogava, o Ciudad Rodrigo CF, também emitiu um comunicado nas redes sociais: “Ainda não conseguimos acreditar. Ontem à noite vivemos o pior momento possível durante as comemorações da vitória da Espanha na Copa do Mundo.”

Vitória no Mundial

O episódio ocorreu horas depois de a Espanha vencer a Argentina por 1 a 0 e se sagrar bicampeã mundial no domingo 19. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey foi para a prorrogação após empate sem gols no tempo regulamentar. No tempo extra, Ferrán Torres chegou ao gol da vitória e do segundo título da Roja.

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A vitória desencadeou celebrações em diversas cidades espanholas, com buzinaços, fogos de artifício e festas que se estenderam pela madrugada. Em Madri, equipes de limpeza trabalhavam na manhã desta segunda-feira para recolher o lixo acumulado antes da chegada da seleção, que vai desfilar pelas ruas da capital até a Praça de Cibeles.

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