🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Mundo

Adolescente morre durante festa pelo título da Espanha na Copa do Mundo

Torcedores subiram em uma fonte que desabou, provocando a morte do jovem e deixando vários feridos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h01
Torcedores se reúnem na Plaza de Colón, em Madri, Espanha, em 19 de julho de 2026, para acompanhar a final da Copa do Mundo 2026 entre Argentina e Espanha em telões.
Torcedores se reúnem na Plaza de Colón, em Madri, Espanha, em 19 de julho de 2026, para acompanhar a final da Copa do Mundo 2026 entre Argentina e Espanha em telões.  (Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Adolescente morre durante festa pelo título da Espanha na Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Um adolescente de 13 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial de uma fonte na madrugada desta segunda-feira, 20, durante as comemorações pela vitória da Espanha na final da Copa do Mundo.

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na fonte Arbol Gordo, localizada em Ciudad Rodrigo, no município de Salamanca, no oeste do país. Centenas de moradores celebravam a vitória da seleção espanhola quando a parte superior do monumento cedeu e atingiu pessoas que estavam no local.

Segundo a imprensa espanhola, vários torcedores subiram na estrutura para comemorar o título e o peso teria provocado o desabamento. O menino estava dentro da fonte quando a plataforma superior desabou. Ele foi atingido por pedras e ficou preso, sofrendo ferimentos graves antes de ser levado ao centro de saúde local, onde faleceu posteriormente.

Siga

“O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia”, escreveu a prefeitura da cidade no Facebook, expressando pesar pela morte do menino. “Toda Ciudad Rodrigo lamenta essa perda e estende suas mais profundas condolências à família e aos amigos.”

Continua após a publicidade

O time de futebol onde o adolescente jogava, o Ciudad Rodrigo CF, também emitiu um comunicado nas redes sociais: “Ainda não conseguimos acreditar. Ontem à noite vivemos o pior momento possível durante as comemorações da vitória da Espanha na Copa do Mundo.”

Vitória no Mundial

O episódio ocorreu horas depois de a Espanha vencer a Argentina por 1 a 0 e se sagrar bicampeã mundial no domingo 19. O jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey foi para a prorrogação após empate sem gols no tempo regulamentar. No tempo extra, Ferrán Torres chegou ao gol da vitória e do segundo título da Roja.

Continua após a publicidade

A vitória desencadeou celebrações em diversas cidades espanholas, com buzinaços, fogos de artifício e festas que se estenderam pela madrugada. Em Madri, equipes de limpeza trabalhavam na manhã desta segunda-feira para recolher o lixo acumulado antes da chegada da seleção, que vai desfilar pelas ruas da capital até a Praça de Cibeles.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Espanha
Morte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).