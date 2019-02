Adolescente chamado Bud Weisser é preso por invadir cervejaria… Budweiser

Um adolescente chamado Bud Weisser foi preso em St. Louis, no Missouri, na quinta-feira por invadir a cervejaria Budweiser, informou o departamento de polícia da cidade nesta sexta-feira.

Bud Weisser, de 19 anos, foi acusado de invadir uma propriedade privada e de resistir à prisão. O segurança da empresa o encontrou em uma área restrita da cervejaria no final da tarde de quinta-feira e pediu que ele saísse, mas diante do comportamento agressivo do rapaz, o segurança deteve o invasor e chamou a polícia.

Esta não foi a primeira ocorrência policial de Bud Weisser. No ano passado, ele foi acusado de invadir a loja de conveniência de um posto de gasolina na cidade.

(Da redação)