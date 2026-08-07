Adolescente atira nos avós antes de massacre em escola na Tailândia; ao menos 7 morrem

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Um adolescente de 14 anos cometeu um ataque chocante na Tailândia, matando os avós e invadindo uma escola em Bancoc. O massacre resultou na morte de seis pessoas, entre alunos e professores, antes do agressor tirar a própria vida. O incidente, o pior desde 2022, deixou 23 feridos e chocou o país, que investiga a motivação.

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Um adolescente de 14 anos matou os próprios avós, invadiu uma escola nos arredores de Bangkok e matou ao menos mais seis pessoas antes de tirar a própria vida nesta sexta-feira, 7, no pior massacre registrado na Tailândia desde 2022. Outras 23 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia.

O ataque ocorreu na escola Debsirin Nonthaburi, localizada na província de Nonthaburi, ao noroeste da capital tailandesa. De acordo com as autoridades, o estudante utilizou uma arma que pertencia ao avô e efetuou pelo menos 26 disparos. A polícia também encontrou outras 34 munições no local.

Entre os mortos estão três alunos e três professores, além dos dois avós do adolescente. A motivação do crime ainda é investigada, disse o ministro da Educação, Prasert Jantararuangtong, à agência de notícias Reuters.

“É um incidente terrível. Nunca deveria ter acontecido. Como isso pôde acontecer em nosso país?”, declarou o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul a jornalistas na sede do governo, em Bancoc. “Sinto tristeza por aqueles que morreram e por ver algo assim acontecer em nosso país.”

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Após os disparos, estudantes deixaram a escola às pressas enquanto equipes de resgate socorriam os feridos. Testemunhas relataram momentos de pânico durante o ataque.

O socorrista Kiatikhun Verapongpradith afirmou que sua equipe chegou ao colégio enquanto o ataque ainda estava em andamento. Segundo ele, havia estudantes feridos nas costas, no peito e nos braços.

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Pouco depois de ouvir um último disparo, a equipe foi acionada para atender o autor do ataque. “Encontramos o agressor caído após ter atirado na própria cabeça. Ele ainda tinha pulso e iniciamos a reanimação cardiopulmonar”, relatou o socorrista. Este foi o segundo ataque a tiros em uma escola tailandesa este ano. Em fevereiro, um professor morreu e dois estudantes ficaram feridos em um atentado ocorrido no sul do país. Continua após a publicidade Posse de armas A Tailândia registra uma das maiores taxas de posse de armas de fogo por civis do Sudeste Asiático. Segundo estimativa do Small Arms Survey, havia cerca de 10,3 milhões de armas nas mãos da população, o equivalente a aproximadamente 15 armas para cada 100 habitantes. Após um adolescente de 14 anos matar duas pessoas em um shopping de luxo em Bangkok, em 2023, o governo endureceu a legislação sobre armas. As medidas incluíram a suspensão temporária da emissão de novas licenças, restrições à importação de armamentos, proibição de menores de 20 anos frequentarem campos de tiro e a exigência de avaliações médicas e psicológicas para proprietários de armas. Continua após a publicidade O pior massacre recente da Tailândia ocorreu em 2022, quando um ex-policial demitido matou 36 pessoas, incluindo sua esposa, seu filho e outras 22 crianças durante um ataque a uma creche. Poucas horas após o massacre desta sexta, o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, prometeu apresentar uma legislação para apertar o controle sobre armamentos. “A nova lei permitirá que apenas funcionários do governo em serviço portem armas”, disse ele a repórteres, sem fornecer detalhes específicos sobre o texto. Continua após a publicidade