Adeus, dinastia Gandhi: Partido indiano se renova para enfrentar Modi

O partido do Congresso da Índia nomeou seu primeiro presidente em 24 anos que não pertence à dinastia Gandhi, nesta quarta-feira, 19. O esforço faz parte de reverter o aparente declínio do grupo e enfrentar Narendra Modi, premiê do país desde 2014 e membro do partido de direita Partido do Povo Indiano (Bharatiya Janata).

Mallikarjun Kharge, 80, um leal na corte da dinastia Nehru-Gandhi, agora governa o partido após ter vencido com quase 7 mil votos entre os 9.000 delegados do grupo. Ele derrotou Shashi Tharor, 66, que foi diplomata das Nações Unidas por 20 anos antes de retornar à Índia e não é membro do círculo íntimo de Gandhi.

+ Premiê Modi promete transformar Índia em país desenvolvido em 25 anos

Alguns analistas dizem que a eleição foi uma tentativa da família Gandhi de fazer o partido parecer menos imperial e dominado pela dinastia. Desde que Modi chegou ao poder, ele tem insultado a legenda como um “negócio de família”.

Sonia Gandhi foi presidente do Congresso da Índia até o breve mandato de Rahul Gandhi, em 2017, que não sabia se tinha vontade de assumir o cargo. Dois anos depois, em uma eleição geral, ele perdeu seu assento parlamentar e Rahul renunciou. Sua mãe voltou à liderança temporariamente.

Continua após a publicidade

+ Diamantes da discórdia: Índia quer de volta pedra da coroa da rainha

A saúde precária de Sonia impossibilitou que ela continuasse indefinidamente como presidente, então era imperativo que o partido encontrasse um novo líder para enfrentar os desafios impostos por seu próprio declínio e a ascensão de Modi.

A política indiana girou para a direita desde a ascensão da legenda nacionalista hindu Partido do Povo Indiano, de Modi. O Congresso, com 137 anos de história, luta para permanecer no jogo. Para vencer as eleições gerais de 2024, Kharge terá que enfrentar o partido de Modi de forma ideológica.

Sua eleição foi recebida com reações mistas. Aqueles que queriam um líder jovem e carismático ficaram consternados. Ele é um dalit do estado sulista de Karnataka e, antes da eleição, poucos indianos haviam ouvido falar de seu nome ou reconheciam seu rosto.

Além disso, Kharge precisará unir um partido dividido, já que a eleição despertou ainda mais divisões quando ficou claro que ele era o escolhido pela dinastia.

Durante uma entrevista coletiva em Andrha Pradesh, estado no sudeste da Índia, Rahul foi questionado sobre seu papel no partido após a eleição e respondeu “pergunte a Kharge”, horas antes dos resultados da eleição serem divulgados. Tharoor e seus apoiadores reclamaram de um campo de jogo desigual e disseram que os líderes do partido os trataram com frieza.