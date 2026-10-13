🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Acusada de pedir US$ 100.000, embaixadora dos EUA na Grécia renuncia a pedido de Trump

Ex-noiva do primogênito do presidente americano, ela é acusada de mandar que doador republicano quitasse sua dívida pessoal no cartão

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 13h26
Mulher de cabelos castanhos longos e ondulados, maquiagem escura nos olhos, usando blazer preto listrado e blusa branca com laço no pescoço, olhando para cima com expressão séria, em ambiente interno com parede clara e detalhe dourado desfocado ao fundo
A embaixadora dos EUA na Grécia, Kimberly Guilfoyle, chega ao Palácio Presidencial da Grécia para apresentar suas credenciais ao presidente grego, em Atenas. 04/11/2025 -  (Aris Messinis/AFP)
Continua após publicidade
Acusada de pedir US$ 100.000, embaixadora dos EUA na Grécia renuncia a pedido de Trump Priorize VEJA no Google

Kimberly Guilfoyle renunciou ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos na Grécia nesta terça-feira, 13, a pedido da Casa Branca. A diplomata protagoniza um escândalo desde que vieram à tona, na imprensa americana, acusações de corrupção envolvendo um depósito de US$ 100 mil (meio milhão de reais) de um doador republicano para quitar uma dívida pessoal.

“Embora meu tempo como embaixadora possa estar chegando ao fim, meu compromisso com o presidente Trump, com o movimento ‘America First’ e com o país que amo jamais terminará”, disse Guilfoyle em uma publicação no X (ex-Twitter).

Ela também negou categoricamente as “acusações recentes” contra sua pessoa: “Essas alegações são falsas, e pretendo defender vigorosamente meu nome, minha reputação e minha integridade”, completou.

Siga

Mais cedo, a nova porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia, já havia afirmado que Donald Trump tinha pedido sua renúncia.

Continua após a publicidade

Entenda o escândalo

Na semana passada, o jornal americano The Wall Street Journal revelou que, pouco antes de ser confirmada no cargo, Guilfoyle pediu que um rico doador de Trump transferisse dinheiro para que ela quitasse uma dívida de US$$ 100 mil no cartão.

“Se você transferir o dinheiro para a American Express, isso não vai aparecer em lugar nenhum”, escreveu ela em 3 de julho de 2025, no aplicativo de mensagens Signal.

De acordo com o WSJ, que teve acesso a capturas de tela do Signal, Guilfoyle trocou mensagens durante meses com Eric Deters, advogado e ex-candidato ao Congresso pelo estado de Kentucky. Deters, por sua vez, tentou convencer o governo Trump a intervir para resolver seus problemas fiscais.

Continua após a publicidade

Desde 2020, o rico doador republicano arrecadou centenas de milhares de dólares para a família Trump e para apoiar a candidatura presidencial de 2024.

Mas o pedido feito por Guilfoyle em julho de 2025 parece ter tido um caráter mais pessoal: o objetivo era quitar a dívida de seu cartão de crédito.“Querido, preciso que você faça isso ainda hoje”, escreveu ela.

Continua após a publicidade

Deters não efetuou o pagamento, alegando que a transferência colocaria seu casamento em risco, acrescenta o Wall Street Journal.

Conflito de interesses

Nos últimos dias, a imprensa americana repercutiu outros possíveis conflitos de interesse envolvendo Guilfoyle. A ex-promotora e apresentadora da Fox News é divorciada do governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, e também ex-noiva de Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos.

O escândalo veio à tona em meio a uma campanha eleitoral acirrada para as midterms, que colocam em jogo o controle do Congresso americano em novembro, e com a popularidade de Trump em níveis muito baixos, segundo as pesquisas, o que vem preocupando o Partido Republicano.

Publicidade
TAGS:
Corrupção
Donald Trump
Estados Unidos
Grécia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).