Acusação de Bolsonaro contra DiCaprio é notícia na imprensa internacional

A acusação feita pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ator americano Leonardo DiCaprio foi notícia em importantes meios de comunicação internacionais. O jornal britânico The Guardian classificou as alegações do líder brasileiro como “espúrias” e “sem fundamento”.

Na entrada do Palácio do Alvorada nesta sexta-feira, 29, o presidente fez a acusações durante conversa com um grupo de eleitores, segundo os quais os incêndios recentes no Pará tiveram motivação criminosa. “Agora, o Leonardo DiCaprio é um cara legal, não é?”, questionou. “Dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia”.

Em agosto, o astro americano anunciou que a sua fundação Earth Alliance, doaria 5 milhões de dólares a um fundo emergencial para auxiliar no combate à série de queimadas na região.

Segundo o Guardian, “a acusação espúria – para a qual o presidente do Brasil não ofereceu provas – ocorreu 24 horas depois de Bolsonaro ter feito uma reivindicação igualmente sem fundamento em uma transmissão ao vivo no Facebook”.

O jornal britânico ainda descreveu o líder brasileiro como “um nacionalista populista que prometeu retirar todas as ONGs ambientais do Brasil”.

Já o jornal americano The New York Times e a revista Time reproduziram uma reportagem da agência de notícias The Associated Press (AP), que afirma que as acusações de Bolsonaro fazem parte “de uma campanha governamental mais ampla contra grupos ambientais sem fins lucrativos que operam no Brasil”.

“Alguns membros do governo Bolsonaro argumentam que grupos da sociedade civil e leis ambientais prejudicam o desenvolvimento econômico da região”, diz ainda a nota, que também foi reproduzida pelo jornal americano The Washington Post.

O argentino Clarín também ressalta o fato de Bolsonaro ter feito as acusações “sem apresentar provas”. “Entre seus questionamentos habituais a organizações não-governamentais e ativistas ambientais, o presidente do Brasil apontou diretamente contra o renomado ator”, diz a reportagem.