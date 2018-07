Acordo preliminar sobre novo Nafta deve ser concluído em agosto

Autoridades dos Estados Unidos e do México concordaram em ir adiante com as negociações para reformular o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta). A meta será alcançar um acordo preliminar até o fim de agosto, afirmou nesta quarta-feira (18) o secretário mexicano de Economia, Ildefonso Guajardo.

“[O prazo] é factível, de um ponto de vista técnico. Mas, politicamente, você precisa de flexibilidade de todas as partes”, acrescentou o negociador-chefe do México para o Nafta, em entrevista a uma estação de rádio local.

Em uma reunião de gabinete na Casa Branca, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter participado de uma “boa sessão” com o vizinho ao sul a respeito do Nafta, acordo comercial que ele repetidamente diz ser injusto. Trump também comentou que Washington pode fechar acordos separados com México e Canadá, sugerindo que a meta de obter um acerto preliminar para o Nafta em agosto ainda é questionada na Casa Branca.

Guajardo planeja se reunir com o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, em Washington em 26 de julho para abordar dois pontos de divergência do Nafta. Entre eles, as regras de conteúdo nacional para o setor automotivo e os mecanismos para solucionar controvérsias.

O Canadá também se juntará às negociações, disse o mexicano. Mas a data da rodada com os três países ainda não está definida.

(Com EFE)