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Acordo EUA-Irã foi alvo de críticas por parte dos envolvidos até as últimas horas

Dos objetivos declarados pelos dois países ao iniciar a guerra, parte ainda ficou sem resposta

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 19h23
Mural gigante em prédio exibe dois homens barbados de turbante, um segurando uma bandeira verde. Ao fundo, uma multidão com bandeiras do Irã e Iraque. Na rua movimentada, carros e pessoas atravessam a faixa de pedestres sob o sol
Pessoas seguem suas vidas normalmente em Teerã, Irã, apesar do aumento das tensões e das declarações e ataques recíprocos entre Irã, Israel e os EUA - 08/06/2026 (Fatemeh Bahrami/Anadolu via/Getty Images)
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Acordo EUA-Irã foi alvo de críticas por parte dos envolvidos até as últimas horas Priorize VEJA no Google

O acordo deve restabelecer uma situação próxima à que existia antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, quando EUA e Israel lançaram ataques que mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. O saldo, porém, é pesado: milhares de mortos e uma nova realidade geopolítica. Teerã saiu do conflito com um trunfo relevante — a capacidade de influenciar o trânsito pelo Estreito de Ormuz, hidrovia estratégica para o transporte global de petróleo, gás natural e derivados, como fertilizantes. Seu fechamento efetivo chegou a abalar a economia mundial.

Dos objetivos declarados pelos dois países ao iniciar a guerra, parte ficou sem resposta. O Irã ainda mantém um programa de mísseis, continua apoiando grupos armados na região, como o Hezbollah, e preserva um estoque de urânio altamente enriquecido para seu programa nuclear. O filho de Khamenei assumiu como novo líder supremo, embora não tenha aparecido em público desde o início do conflito — e sua aprovação foi condição necessária para que o Irã assinasse o acordo.

Do lado iraniano, havia exigências além do cessar-fogo com Israel. Teerã queria que o acordo abrangesse também os combates no Líbano, onde Israel intensificou sua invasão como nunca antes em mais de um quarto de século, com ações direcionadas ao Hezbollah. O governo iraniano buscava ainda a liberação de bilhões de dólares em fundos congelados.

As críticas ao acordo vieram de vários lados. O governo israelense se opôs publicamente aos termos negociados, e a resistência veio também de dentro do Partido Republicano de Trump — alguns de seus membros afirmaram que o acordo não representava avanço em relação ao acordo nuclear iraniano firmado em 2015, do qual Trump se retirou durante seu primeiro mandato e que ainda classifica como “ruim”.

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Dentro do próprio Irã, os atritos também ficaram evidentes nas horas que antecederam o anúncio. O governo chegou a alertar, no início do domingo, que qualquer divisão interna enfraqueceria sua posição nas negociações. O presidente Masoud Pezeshkian pediu união nacional e classificou como uma “vergonha” que alguém fosse ao parlamento chamar de traidor quem estivesse sentado à mesa de negociação.

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