Acordo de Trump com Putin para compra de diesel provoca revolta entre republicanos

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O acordo de Donald Trump com Vladimir Putin para a compra de diesel russo gerou forte reação nos EUA. Parlamentares, incluindo republicanos, criticam a medida como violação da lei e “tábua de salvação financeira” para a Rússia, após o Congresso ter proibido tais importações para não financiar a guerra na Ucrânia. A imprensa conservadora também se opõe ao pacto.

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O acordo firmado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder russo, Vladimir Putin, para a compra de milhões de toneladas de diesel provocou críticas entre parlamentares americanos, incluindo integrantes do próprio Partido Republicano.

Sete senadores, quatro deles republicanos, pediram no domingo, 11, que o governo abandone imediatamente a medida, classificando-a como uma “tábua de salvação financeira” para um regime assassino e uma violação da lei americana.

“O Congresso proibiu explicitamente as importações de energia da Rússia em 2022 para impedir que dólares americanos financiassem a guerra brutal de Putin contra a Ucrânia”, disseram os senadores em um comunicado liderado por Jeanne Shaheen, a principal democrata na Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Segundo o grupo, a legislação americana estabelece que o país não deve voltar a importar petróleo russo enquanto Moscou mantiver sua ofensiva contra a Ucrânia e suas ameaças aos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A declaração foi assinada pelos democratas Richard Blumenthal e Ron Wyden, além dos republicanos Susan Collins, John Curtis, Lisa Murkowski e Thom Tillis.

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A aproximação com Moscou também gerou críticas da imprensa conservadora americana. No domingo, o apresentador Brian Kilmeade, do programa Fox & Friends, da Fox News, afirmou que uma parceria com a Rússia seria “o maior erro” do governo Trump e comparou Putin a Adolf Hitler.

O acordo

Na última sexta-feira, Trump anunciou que Putin concordou em liberar imediatamente 300 mil toneladas de diesel “para o mercado americano e global”, após uma conversa que descreveu como “altamente bem-sucedida”. Além do lote inicial, o ocupante do Salão Oval afirmou que a Rússia forneceria outras 500 mil toneladas em novembro e mais um milhão de toneladas posteriormente.

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O republicano argumenta que a retomada das compras de diesel russo ajudaria a reduzir os preços dos combustíveis nos Estados Unidos, especialmente para agricultores, pecuaristas e caminhoneiros. Analistas do setor energético, no entanto, questionam se a medida terá impacto significativo sobre os valores pagos pelos consumidores.

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Os preços do diesel atingiram níveis recordes nos últimos meses, impulsionados pela guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que prejudicou o fornecimento mundial de petróleo. A alta dos combustíveis, somada à inflação, tem pressionado a popularidade de Trump e representa um desafio para os republicanos nas midterms, as eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro.