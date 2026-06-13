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Acordo de paz entre EUA e Irã provavelmente será finalizado em 24 horas, diz Paquistão

Primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou que o momento é o mais próximo do fim da guerra

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 08h52 | Atualizado em 13 jun 2026, 10h38
Equipes de resgate procuram corpos nos escombros de um prédio residencial após ser atingido por um ataque aéreo nas primeiras horas de 27 de março de 2026, em Teerã, Irã
Equipes de resgate procuram corpos nos escombros de um prédio residencial após ser atingido por um ataque aéreo nas primeiras horas de 27 de março de 2026, em Teerã, Irã (Getty/Getty Images)
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Acordo de paz entre EUA e Irã provavelmente será finalizado em 24 horas, diz Paquistão Priorize VEJA no Google

“Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a finalização provavelmente nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo imediatamente depois, seguida de discussões técnicas na próxima semana”, afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, na rede social X.

Depois de semanas de negociações estagnadas, Washington e Teerã revelaram nos últimos dias que estavam próximos de um acordo para acabar com o conflito, iniciado em 28 de fevereiro com a ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

A incerteza, no entanto, persistiu, com uma intensa troca de ameaças e hostilidades. Neste sábado, o governo dos Estados Unidos anunciou que derrubou vários drones iranianos que pretendiam atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz.

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A televisão estatal iraniana Irib informou que o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi declarou que, sem a conclusão de um acordo sobre todas as questões, não é possível afirmar com certeza que um princípio de acordo com os Estados Unidos foi alcançado.

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O Paquistão tenta levar as duas partes a um acordo desde a instauração, em 8 de abril, de um cessar-fogo.

Islamabad foi a sede, em abril, de negociações sem sucesso entre os países para um acordo de paz.

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Com AFP 

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