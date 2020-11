Acompanhe em tempo real a eleição à Presidência dos EUA

Os Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira, 3, para escolher o próximo presidente do país. A disputa entre o atual presidente americano, o republicano Donald Trump, e seu adversário, o democrata Joe Biden, deve ser acirrada, principalmente nos chamados swing states, ou estados-pêndulo, capazes de oscilar a contagem de votos do Colégio Eleitoral.

Nesse sistema, cada estado recebe um certo número de votos baseado no tamanho de sua população. Há 538 votos em disputa, e o vencedor precisa receber 270 deles ou mais. Abaixo, acompanhe em tempo real a apuração dos votos por estado, conforme informações forem disponibilizadas.

As urnas já fecharam em Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Virgínia e Geórgia, um estado que costumava ser um reduto republicano, mas que nesta eleição os democratas esperam poder ganhar.

Poucos minutos após o fechamento das urnas, as emissoras CNN e NBC projetaram que Trump venceu em Indiana, um estado com 11 votos do total de 538 que compõem o Colégio Eleitoral. Ele também teria vencido no Kentucky, somando 8 votos no Colégio Eleitoral, segundo a emissora Fox e o jornal The New York Times. á Biden, teve como Vermont sua primeira vitória, segundo a mídia local, garantindo 3 votos.

Algumas regiões da Flórida também fecharam às 19h locais, mas o resto deste estado, um dos grandes prêmios do dia, fecha às 20h, assim como a Pensilvânia, outro dos estados onde a disputa será definida. As últimas urnas fecham à 01h da costa leste (03h de Brasília).