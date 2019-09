Acompanhe ao vivo o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU

Jair Bolsonaro faz nesta terça-feira, 24, o discurso de abertura na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. A expectativa é que o presidente brasileiro dedique boa parte de seus 20 minutos de fala à missão de desmontar a imagem negativa de seu governo ao enfrentar os incêndios na Amazônia.

Às 9h (10h em Brasília), Bolsonaro sublinhará sua tese em favor do desenvolvimento sustentável da região como melhor forma de preservação e sua posição contrária a qualquer iniciativa internacional que se oponha à soberania brasileira na região de floresta.

O Itamaraty insistiu a VEJA que este discurso tem “cunho pessoal” e não expressa as visões dos mais próximos colaboradores do presidente da República. Na semana passada, houve rumores sobre as contribuições do chanceler Ernesto Araújo, do general Augusto Heleno, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao texto. Historicamente, o Palácio do Planalto sempre consultou diferentes áreas de governo, sobretudo o Itamaraty, para a elaboração do discurso.

O presidente brasileiro, porém, antecipou que seu pronunciamento será “objetivo” e que “ninguém vai brigar com ninguém lá” – em um sinal de que não disparará acusações nem ofensas a outros líderes. “Sabemos que pode ter algum problema lá. É natural. Mas vocês vão ter um presidente que vai falar com o coração, com patriotismo e falando em soberania nacional”, afirmou pelo Facebook na noite de 19 de setembro.