Acidente rodoviário mata 16 no Peru; 2 brasileiros estão entre feridos

Ao menos 16 pessoas morreram em um acidente rodoviário no sul do Peru nesta segunda-feira, 6, após um ônibus colidir com outros veículos e capotar. Outras 42 pessoas ficaram feridas, incluindo dois brasileiros e dois americanos. O ônibus se dirigia à Lima a partir da cidade de Arequipa, localizada na segunda mais importante região do país.

A identidade dos brasileiros ainda é desconhecida. O Itamaraty está prestando a assistência a eles por meio de seu Consulado em Lima.

A operadora do ônibus, a empresa Cruz del Sur, disse em nota que o ônibus atingiu minivans na beira da estrada enquanto fazia uma curva, causando o capotamento do veículo. Os feridos foram transferidos para diversos hospitais na região, acrescentou a nota.

Segundo a agência de supervisão de transportes do Peru (Sutran), o ônibus viajava a 106 km/hem uma área onde a velocidade máxima permitida é de 90 km/h. Um porta-voz da Cruz del Sur reconheceu que o ônibus viajava naquela velocidade e disse que a companhia vai investigar as causas do acidente.