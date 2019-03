Acidente no México mata pelo menos 25 migrantes centro-americanos

Pelo menos 25 migrantes centro-americanos morreram e outros 29 ficaram feridos na quinta-feira 7, depois que o caminhão no qual viajavam pela estrada Ixtapa-Soyaló, na fronteira do México com a Guatemala, capotou.

Segundo informações da Promotoria do estado mexicano de Chiapas, o acidente aconteceu por volta das 18h (horário local, 21h de Brasília) de ontem, na altura do rio Bombaná.

O motorista perdeu o controle do veículo e o caminhão virou na estrada.

Após o acidente, as autoridades ativaram o protocolo de assistência integral aos migrantes. Até o momento, foram confirmadas 25 mortes e 29 pessoas feridas.

A Promotoria afirmou que iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo acidente.

Chiapas é um ponto histórico de entrada de migrantes que chegam ao México da Guatemala. A região se tornou foco de atenção desde o ano passado, quando centenas de pessoas passaram a se deslocar em caravana da América Central em direção aos Estados Unidos.

(Com EFE)