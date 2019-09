Acidente entre trem e caminhão deixa um morto e 32 feridos no Japão

Um trem colidiu nesta quinta-feira, 5, contra um caminhão em Yokohama, cidade ao sul de Tóquio, matando uma pessoa e ferindo outras 32. Segundo a televisão estatal japonesa NHK, a vítima fatal, de 67 anos, era o motorista do caminhão. Dois dos feridos estão em estado grave, segundo o corpo de bombeiros local.

A empresa que opera o trem, Keikyu Corporation, disse que havia 500 pessoas à bordo do trem na hora do acidente e que somente os três primeiros vagões descarrilharam devido ao impacto.

O acidente ocorreu antes das 12h nas proximidades da estação Kanagawa-Shimmachi. Esta linha de trem, que liga Tóquio à região metropolitana, é destinada para as composições de alta velocidade, que chegam até 170 km/h. Segundo a Keikyu, o trem estaria trafegando a 120 km/h.

Uma testemunha que estava no primeiro vagão do trem disse à NHK que um alarme foi acionado 20 segundos antes da colisão. “Eu voei 2 metros do meu assento”, disse. “Depois eu vi fumaça preta saindo do caminhão enquanto eu me aproximava, achei que ia morrer ali”.

Imagens do acidente na imprensa local mostram a fumaça preta saindo do caminhão e do trem. A composição também transportava uma carga de frutas, que se espalhou por todo o trilho após a colisão.