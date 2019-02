Acidente em estação ferroviária deixa 20 mortos e 40 feridos no Egito

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um incêndio causado pela colisão de um trem dentro da estação ferroviária de Ramses, no Cairo, capital do Egito.

Segundo testemunhas, a locomotiva entrou na estação com velocidade excessiva e bateu em uma das plataformas, provocando uma explosão. As forças de segurança esvaziaram o local para controlar o incêndio.

De acordo com a televisão estatal, o tanque de combustível do trem teria explodido na colisão, provocando o fogo. Uma fonte não identificada do Ministério da Saúde do Egito confirmou à emissora que 20 pessoas morreram.

O governo egípcio anunciou imediatamente a formação de uma comissão especial para descobrir as razões do acidente e determinar os responsáveis.

“Vamos identificar quem é responsável pelo acidente e eles serão responsabilizados”, afirmou o primeiro-ministro Mostafa Madbouli.

مشاهد أولية لحريق حادث محطة مصر #محطة_مصر pic.twitter.com/Roij3zrovs — Shorouk News (@Shorouk_News) February 27, 2019

A maior tragédia ferroviária da história do Egito, na qual morreram 376 pessoas, ocorreu em 2002 quando um trem que fazia o trajeto entre Cairo e Luxor, no sul do país, pegou fogo.

(Com EFE e Reuters)