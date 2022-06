Acidente de trem no Irã deixa ao menos 21 mortos; Veja vídeos

Um trem com 381 passageiros colidiu com uma escavadeira de construção na manhã desta quarta-feira, 8, perto da cidade de Tabas, no leste do Irã. Pelo menos 21 pessoas morreram e 87 pessoas ficaram feridas, de acordo com Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA).

At least 17 people were killed and many others injured after a passenger train derailed in eastern Iran, authorities said https://t.co/VpEZMPAVLi pic.twitter.com/1E7NKaTV8H — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 8, 2022

Dezenas de membros de equipes de resgate, 10 ambulâncias e três helicópteros foram mobilizados para fazer as buscas no local. Os feridos foram transportados para cidades próximas para tratamento, de acordo com a mídia estatal, que informou que o estado dos pacientes é grave.

O trem ia para a cidade de Yazd. Imagens aéreas publicadas nas redes sociais mostraram os trilhos tombados no meio do deserto, com carros e pessoas em volta.

Aerial footage of the train derailment incident in eastern Iran, which has so far killed 13. pic.twitter.com/kkAYKbYQeC — Iran International English (@IranIntl_En) June 8, 2022

O Irã ainda se recupera de outro desastre, que aconteceu há quase duas semanas. Um prédio de 10 andares desabou na cidade de Abadan, devido a obras de má qualidade no edifício, e matou 43 pessoas. As equipes de resgate continuam vasculhando os escombros, de acordo com a IRNA.

O desabamento gerou manifestações antigovernamentais em algumas províncias iranianas.