Acidente de trem deixa ao menos 4 mortos e 30 feridos na Alemanha

Ao menos quatro pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta sexta-feira, 3, quando um trem de passageiros descarrilou nos Alpes Bávaros, no sul da Alemanha. Segundo a polícia, ao menos 15 pessoas estão no hospital em estado grave

O trem tinha Munique como destino e havia saído de Garmisch-Partenkirchen, um ponto da Baviera onde fica uma conhecida estação de esqui. Vários vagões descarrilaram em Burgrain, nos arredores da cidade.

“Há uma grande operação em andamento”, relatou à rede alemã Deutsche Welle um porta-voz da polícia, que disse que o trem estava quase lotado no momento acidente.

A causa do acidente ainda não foi divulgada e, segundo reportagem do jornal regional Muenchener Merkur, havia vários alunos de uma escola a bordo.

De acordo com o ministro dos Transportes, Volker Wissing, o governo está em contato direto com a operadora do serviço e “fornecendo suporte onde podemos”.

“Meus pensamentos estão com os parentes e os feridos”, disse. “Nossos especialistas já estão no local para trabalhar com os investigadores para determinar a causa do acidente”.

O incidente acontece em meio às preparações para um longo feriado na Alemanha e dois dias após a introdução de uma tarifa mais barata para viagens nacionais, que levou a um número mais alto de passageiros em trens regionais.