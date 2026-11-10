Acidente com mais de 80 veículos deixa ao menos 12 mortos na Bulgária

Dois engavetamentos em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixaram ao menos 12 mortos e 50 feridos nesta terça-feira, 10. As colisões envolveram 86 veículos em ambos os sentidos da via Trakia, nas proximidades da cidade de Yambol, sob forte neblina.

A rodovia, que liga a capital, Sófia, à cidade de Burgas, no litoral do Mar Negro, foi fechada nos dois sentidos. Segundo autoridades, 63 veículos se envolveram no engavetamento na pista em direção a Burgas, enquanto outros 23 colidiram no sentido contrário.

De acordo com o Ministério do Interior búlgaro, o primeiro acidente ocorreu após um caminhão bloquear a passagem de um ônibus. A neblina teria reduzido repentinamente a visibilidade de cerca de 70 a 80 metros para apenas dez metros.

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As autoridades também investigam se os motoristas que trafegavam no sentido de Sófia se distraíram ao observar o acidente do outro lado da rodovia, o que pode ter contribuído para o segundo engavetamento. A pista molhada e a velocidade inadequada para as condições climáticas estão entre os fatores apontados na avaliação inicial da polícia.

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Equipes de emergência foram mobilizadas para retirar as vítimas, levadas a hospitais das regiões de Sliven, Yambol e Burgas. O governo enviou aeronaves para o transporte de feridos, e o primeiro-ministro, Rumen Radev, interrompeu seus compromissos oficiais para visitar o local. O país declarou luto nacional para quarta-feira, 11.