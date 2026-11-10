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Acidente com mais de 80 veículos deixa ao menos 12 mortos na Bulgária

Dois engavetamentos ocorreram em meio a um forte nevoeiro na rodovia que liga a capital, Sófia, à cidade de Burgas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h22
Dois engavetamentos em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixam ao menos 12 mortos e 50 feridos.
Dois engavetamentos em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixam ao menos 12 mortos e 50 feridos. (HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV/AFP)
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Acidente com mais de 80 veículos deixa ao menos 12 mortos na Bulgária Priorize VEJA no Google

Dois engavetamentos em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixaram ao menos 12 mortos e 50 feridos nesta terça-feira, 10. As colisões envolveram 86 veículos em ambos os sentidos da via Trakia, nas proximidades da cidade de Yambol, sob forte neblina. 

A rodovia, que liga a capital, Sófia, à cidade de Burgas, no litoral do Mar Negro, foi fechada nos dois sentidos. Segundo autoridades, 63 veículos se envolveram no engavetamento na pista em direção a Burgas, enquanto outros 23 colidiram no sentido contrário.

De acordo com o Ministério do Interior búlgaro, o primeiro acidente ocorreu após um caminhão bloquear a passagem de um ônibus. A neblina teria reduzido repentinamente a visibilidade de cerca de 70 a 80 metros para apenas dez metros. 

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As autoridades também investigam se os motoristas que trafegavam no sentido de Sófia se distraíram ao observar o acidente do outro lado da rodovia, o que pode ter contribuído para o segundo engavetamento. A pista molhada e a velocidade inadequada para as condições climáticas estão entre os fatores apontados na avaliação inicial da polícia.

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Equipes de emergência foram mobilizadas para retirar as vítimas, levadas a hospitais das regiões de Sliven, Yambol e Burgas. O governo enviou aeronaves para o transporte de feridos, e o primeiro-ministro, Rumen Radev, interrompeu seus compromissos oficiais para visitar o local. O país declarou luto nacional para quarta-feira, 11.

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