Acidente com helicóptero militar perto de Caracas deixa 7 mortos

Um helicóptero militar venezuelano caiu perto de Caracas no sábado de manhã, matando todas as sete pessoas a bordo, informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

O helicóptero deveria partir de Caracas, a capital, para o Estado de Cojedes, no centro-oeste, quando caiu numa região montanhosa em El Hatillo, como informou o Ministério da Defesa, acrescentando que as autoridades estão investigando a causa do acidente.

O presidente Nicolás Maduro esteve em El Pao, no estado de Cojedes, no sábado para acompanhar exercícios militares que, segundo afirmou em discursos televisionados, demonstravam a prontidão militar da Venezuela contra o que chamou de ameaça representada pelos Estados Unidos. Maduro acusa o governo americano de tentar fomentar um golpe contra ele apoiando o líder da oposição Juan Guaidó, que denuncia Maduro como ilegítimo e assumiu uma presidência paralela.

“Lamento profundamente este incidente e expresso minhas sinceras condolências aos familiares e amigos”, disse Maduro mais tarde no Twitter.