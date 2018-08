Ação de Roraima contra venezuelanos tem motivação eleitoreira

O governo federal entende a resistência da governadora de Roraima, Suely Campos, do PP, à acolhida aos imigrantes venezuelanos como uma rebelião motivada por razões eleitoreiras. Campos concorre à reeleição em outubro e está em situação desconfortável nas pesquisas.

Hoje (20), ao pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão temporária da imigração venezuelana, a governadora reiterou sua defesa a uma posição apoiada por boa parte dos eleitores. Não foi sua primeira iniciativa de tentar fechar a fronteira, em Pacaraima, aos vizinhos.

No início de agosto, a governadora baixou um decreto para tornar mais estrita a fiscalização dos imigrantes venezuelanos e restringir o acesso deles aos serviços públicos básicos. Na mesma linha, a 1ª Vara Federal de Roraima determinou a suspensão da entrada de venezuelanos até que Pacaraima pudesse criar condições humanitárias para uma acolhida ordenada.

A fronteira foi mantida fechada por 15 horas. Ambas as medidas caíram, por reação do governo federal, nas instâncias jurídicas superiores.

Por mais difíceis que sejam as condições para Roraima acolher os cerca de 50 mil venezuelanos já presentes em seu território, o governo estadual está sujeito aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em âmbito internacional. Entre eles, a Convenção relativa ao Estatuto do Refugiados, de 1951, e o Tratado de Assunção, de 1991.

Em vez de negociar com Brasília, porém, Campos preferiu endurecer sua agenda contra a imigração, afirmaram duas fontes do governo federal que acompanham a questão. Na base da opção da governadora, segundo os especialistas, estão a sua situação precária aprovação e sua ambição de ser reeleita.

Mulher do ex-governador Neudo Campos, ela tem sua gestão considerada boa/ótima por apenas 9% dos eleitores e reprovada por 63%, segundo pesquisa Ibope, com margem de erro de três pontos porcentuais para cima e para baixo.

A mesma pesquisa, realizada entre os dias 13 e 16 de agosto com 812 pessoas, mostra a governadora em terceiro lugar na disputa eleitoral, com 14% das intenções de votos.

Seu rival do PSDB, José de Anchieta Júnior, governador do Estado entre 2007 e 2014, lidera com 36% das intenções. O empresário Antônio Denarium, do PSL, tem 20%. Atrás de Campos estão o ex-senador Telmário Mota, do PTB, com 7%, e o professor de História Fábio Almeida, do Psol, com 3%.

Segundo ambas as fontes, a situação em Roraima melhorou consideravelmente desde o início da onda da imigração, com a instalação de estruturas para o acolhimento e abrigo dos refugiados. O governo federal também estaria acelerando o processo de interiorização dos venezuelanos, de forma a desconcentrar essa população de Roraima, a principal porta de entrada.

Hoje, o ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, afirmou ser “impensável” o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Etchegoyen e autoridades de sete ministérios embarcaram nesta tarde para Boa Vista para avaliar o terreno e sugerir ao Palácio do Planalto as medidas a serem tomadas.

Além disso, houve reforço de 120 soldados da Força Nacional de Segurança Pública em Pacaraima e o envio de 36 voluntários da área de Saúde.

Antes de embarcar, o general havia pedido a responsabilização dos que promoveram violência em Pacaraima no último sábado. Quatro venezuelanos teriam invadido a casa de um comerciante para roubar e o teriam espancado. Um grupo de brasileiros reagiu atendo fogo nos abrigos dos venezuelanos na cidade. As autoridades policiais de Roraima não se manifestaram sobre a identificação e prisão dos envolvidos nos dois ataques.