‘Acampamento mais sujo que eu já vi’, diz alpinista sobre Everest

O alpinista nepalês conhecido como Tenzi Sherpa denunciou nesta terça-feira que o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está cheio de lixo, com barracas abandonadas, garrafas de oxigênio vazias, sapatos e até colheres. Segundo Sherpa, a base do acampamento localizado na montanha era o “mais sujo que já vi”.

Em uma entrevista à agência de notícias Reuters, o alpinista afirmou que ele e sua equipe tentaram limpar a área. No entanto, foi impossível concluir o trabalho por conta da quantidade de lixo que passava de “uma tonelada”.

Neste ano, para manter as cordilheiras limpas, as autoridades chegaram a coletar 13 toneladas de lixo do Everest e áreas próximas. Porém, segundo o alpinista, a coleta não foi suficiente, pois milhares de grupos de turistas que sobem com empresas de viagens não recolhem seus resíduos propriamente.

No Nepal, o alpinismo gera grandes receitas. Entre março e maio, o número de licenças para escalar a montanha mais alta do mundo bateu recorde: foram ao todo 478 permissões no valor de 10 mil euros cada.

Porém, devido às mudanças climáticas e às quantidades de resíduos acumulados já há anos, há uma preocupação crescente com a deterioração das condições no Everest. Para frear a deterioração da montanha, por exemplo, a China reduziu o número de alpinistas em um terço em 2019 .

