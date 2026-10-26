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Mundo

Abstenção recorde de 77,5% na Bulgária empurra eleições para o segundo turno

Presidente Iliana Yotova enfrentará o ex-premiê Andrey Gyurov em 1º de novembro; divergências sobre a Rússia marcaram a campanha

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h59 | Atualizado em 26 out 2026, 12h29
A presidente búlgara Iliana Yotova fala à mídia após o encerramento das urnas nas eleições presidenciais do país em Sofia, Bulgária, em 25 de outubro.
A presidente búlgara Iliana Yotova fala à imprensa após o encerramento das urnas nas eleições presidenciais do país em Sofia, Bulgária, em 25 de outubro.  (Daniel Yovkov / Hans Lucas / AFP/Getty Images)
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Abstenção recorde de 77,5% na Bulgária empurra eleições para o segundo turno Priorize VEJA no Google

A eleição presidencial da Bulgária será decidida em um segundo turno entre a atual presidente, Iliana Yotova, e o ex-primeiro-ministro interino Andrey Gyurov, após a votação deste domingo, 25, terminar sem um vencedor. A nova etapa da disputa está marcada para 1º de novembro.

Com quase 100% das urnas apuradas nesta segunda-feira, 26, Yotova somava 34,8% dos votos, contra 32% de Gyurov, segundo a Comissão Eleitoral Central. Além da maioria dos votos, uma vitória no primeiro turno exigia a participação de mais da metade dos cerca de 6,6 milhões de eleitores. O país, no entanto, registrou uma abstenção recorde de aproximadamente 77,5%, refletindo uma profunda apatia do eleitorado após anos de crise política.

Rússia no centro da campanha

A disputa presidencial opõe dois projetos de política externa. Yotova concorre como independente, com apoio do Partido Socialista e do Bulgária Progressista, do primeiro-ministro Rumen Radev, favorável a uma aproximação com a Rússia. Gyurov, por outro lado, representa a oposição reformista pró-Ocidente e defende apoio firme à Ucrânia.

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Ex-vice-presidente, Yotova assumiu a Presidência em janeiro, quando Radev deixou o cargo para disputar as eleições parlamentares. Ela busca agora um mandato próprio e, se vencer, será a primeira mulher eleita diretamente para a função.

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Economista e ex-vice-presidente do banco central, Gyurov comandou um governo interino no início deste ano. Durante sua passagem pelo cargo, assinou um acordo de cooperação em segurança com Kiev.

Segurança e inflação

A guerra na Ucrânia e os ataques com drones contra embarcações comerciais no Mar Negro dominaram a campanha eleitoral, ao lado da inflação e da alta dos preços da energia. As ofensivas perto da costa búlgara ampliaram as preocupações com a segurança do país, integrante da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

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Embora o cargo tenha funções predominantemente cerimoniais na Bulgária, o presidente comanda as Forças Armadas, pode vetar leis, assina tratados internacionais e nomeia embaixadores.

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