Abertura de represa na Nigéria causa inundações e deixa 21 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram no noroeste da Nigéria devido à abertura das comportas de uma represa, sem aviso à população da região, o que causou a destruição de 300 comunidades ao longo do rio Hadejia, de acordo com fontes dos serviços de emergência locais.

A represa de Tiga, que tinha um nível elevado de água por conta das fortes chuvas recentes, foi aberta “durante a noite, sem aviso”, afirmou Yusuf Sani, secretário-executivo da Agência de Gestão de Emergências (SEMA) do estado de Jigawa.

Sani disse ao jornal local “Premium Times” que a Agência Meteorológica da Nigéria (NIMET) emite um alerta todos os anos antes de abrir as represas, para que a SEMA possa tomar as medidas cabíveis, mas neste ano não houve essa notificação, e por isso os serviços de emergência não estavam preparados.

Por enquanto, as equipes de resgate estão ajudando com alimentos, móveis e utensílios básicos as pessoas afetadas pela catástrofe, que também destruiu casas e campos de cultivo.

Muitas das áreas alagadas estão inacessíveis, por isso a SEMA não pôde ainda calcular o número total de desabrigados.

A Nigéria está em sua temporada de chuvas, uma época que provoca o transbordamento de rios e graves inundações.