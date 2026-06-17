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Abalado por crises, Museu do Louvre está ‘no limite’, alerta novo presidente

Após roubo problemas estruturais e paralisações, Christophe Leribault acredita que museu mais visitado do mundo enfrenta 'barreira de investimentos'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h04
Turistas caminham nos arredores do Louvre, Paris. 05/06/2021
Turistas caminham nos arredores do Louvre, Paris. 05/06/2021 (Thierry Thorel/Getty Images)
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O Museu do Louvre, em crise desde o emblemático roubo de joias ocorrido no ano passado, está “no limite” e enfrenta uma “barreira de investimentos”, afirmou o presidente do museu mais visitado do mundo nesta quarta-feira, 17.

“Podemos dizer sem rodeios: apesar de sua imponente majestade, apesar do empenho diário de suas equipes, é um Louvre no limite”, declarou Christophe Leribault em uma comissão do Senado francês. “Seus equipamentos, suas infraestruturas estão chegando ao fim de um ciclo”. 

O historiador da arte Christophe Leribault, que presidiu o Palácio de Versalhes, foi nomeado para comandar o Louvre em fevereiro deste ano pelo governo francês, com a missão de melhorar a segurança e modernizar o museu parisiense.

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Segundo ele, o museu “está em uma encruzilhada”. “As urgências relativas ao edifício se acumulam e enfrentamos uma barreira de investimentos, o que, evidentemente, não é o que se quer ouvir”, afirmou.

A troca da presidência da instituição ocorreu em meio a uma sequência de crises que colocaram o maior museu do mundo no centro de controvérsias. Além do furto de peças avaliadas em mais de 100 milhões dólares (aproximadamente R$ 489 milhões), vieram à tona denúncias de fraude na venda de ingressos envolvendo funcionários e guias turísticos, paralisações de trabalhadores e problemas estruturais no edifício.

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Também no ano passado, um vazamento provocado pelo rompimento de um cano atingiu uma das alas mais visitadas do museu, onde estão expostas pinturas italianas dos séculos XV e XVI. A instituição também teve que fechar, em novembro, uma galeria com nove salas contendo cerâmica da Grécia Antiga devido à deterioração do edifício e preocupações estruturais.

Em maio, uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a proteção dos museus na França alegou que o Louvre passou anos negligenciando suas deficiências na área de segurança. De acordo com um relatório publicado pelos parlamentares, os problemas envolvendo os mecanismos de proteção do espaço eram conhecidos antes do notório roubo de outubro de 2025, mas foram deixados de lado.

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Após o roubo dos tesouros do século XIX, a Assembleia Nacional instaurou uma comissão para avaliar a segurança dos museus no país. Tendo como relator o parlamentar Alexis Corbière, o comitê afirmou que a administração do museu já havia sido informada das condições precárias envolvendo a proteção do local devido a relatórios anteriores.

Segundo Corbière, a administração optou por deixar tais falhas em “segundo plano”, focando nos “objetivos de projeção e influência”, vistos como prioridade máxima para um estabelecimento que recebe nove milhões de visitantes anuais. Anteriormente, o Tribunal de Contas francês havia chegado à mesma conclusão, apontando o abandono da segurança e da manutenção do local em prol de “operações visíveis e atrativas”.

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