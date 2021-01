A ultraexclusiva ilha de milionários e famosos de Miami

Vida de jogador é assim: cada vez que muda de time, a família inteira tem de fazer as malas e se instalar em um novo local. Ao trocar Massachusetts pela Flórida no meio do ano passado, Tom Brady, quarterback da equipe de futebol americano Buccaneers, instalou-se provisoriamente com a mulher, Gisele Bündchen, e os filhos em uma mansão alugada em Tampa, a sede do time (devidamente rebatizada de “Tompa”). Agora, fechando um ano especialmente animado no ramo dos imóveis (veja o quadro), o casal comprou, em dezembro, uma casa que pretende pôr abaixo e erguer outra novinha, totalmente ecológica. O bangalô dos Brady-Bündchen, na faixa dos 17 milhões de dólares, fica em um dos metros quadrados mais cobiçados no universo dos milionários: Indian Creek Island, uma ilhota a vinte minutos de carro de Miami Beach onde todos os terrenos — 36 no total — têm vista para o mar, o centro foi reservado para um imenso campo de golfe e a segurança é à prova de câmeras e curiosos de qualquer espécie.

Dias antes, outra celebridade, a quase ex-primeira-filha Ivanka Trump, havia se tornado, ela também, feliz proprietária de um lote (este vazio) no chamado “bunker de milionários”, onde pretende construir. Figuras carimbadas da sociedade de Nova York, onde nasceram e cresceram, Ivanka e o marido, Jared Kushner, perderam boa parte do prestígio nas altas-rodas, predominantemente liberais, ao tomar parte ativa no governo conservador de Donald Trump — ele próprio um nova-iorquino para quem seus pares milionários agora torcem o nariz. Situada a pouco mais de uma hora de Mar-a-Lago, um clube-­condomínio dos Trump que se transformou no endereço principal de papai Donald, a pequena ilha de Miami é exclusivíssima, impenetrável para não convidados.

Ivanka pagou 31 milhões de dólares por seu terreno com vista para a Baía Biscayne, onde os impostos anuais podem passar de 470 000 dólares. O vendedor foi o cantor Julio Iglesias, que tem outras três propriedades na ilha e se hospeda lá quando não está em sua mansão nas Bahamas. Beyoncé e Jay-Z, o casal mais poderoso do mundo musical, já foi morador ali, bem como a modelo brasileira Adriana Lima, que lá dividiu um pequeno palácio com o jogador de basquete Marko Jaric até o casal se divorciar, em 2016. No ano passado, uma moradia de dez quartos e impressionantes catorze banheiros, vizinha ao terreno de Ivanka, se tornou a casa de família mais cara na região de Miami — foi comprada por um oligarca russo por 50 milhões de dólares. O imóvel tem cinema 3D e uma praia de areia rosa importada das Bahamas.

O ponto forte de Indian Creek Island é a privacidade. Toda a ilha é particular e patrulhada por sua própria força policial, terrestre e marítima, 24 horas por dia, sete dias por semana. Uma pequena ponte com seguranças armados é a única entrada de veículos e pedestres. Na água, lanchas e jet skis impedem bisbilhoteiros de observar as mansões e seus habitantes. “A ilha é um magnífico desfile de extravagantes casas palacianas e vistas de tirar o fôlego. Mas o alto nível de privacidade e segurança é a prioridade dos moradores”, diz Michael Light, da Miami Luxury Homes. Ilhados em seu bunker, os milionários de Miami podem se dar ao luxo de levar sua vidinha sem ser incomodados.

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721