Ucrânia realiza maior ataque a Moscou desde o início da guerra

A Ucrânia lançou pelo menos 34 drones contra Moscou neste domingo, 10, na maior ofensiva à capital russa desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O ataque interrompeu voos em três aeroportos da cidade e deixou pelo menos uma pessoa ferida, segundo informações da Reuters.

A defesa aérea russa abateu todos os drones sobre a região entre 7h e 10h da manhã, informou o Ministério da Defesa. “Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones no território da Federação Russa foi frustrada”, afirmou o ministério.

Andrei Vorobyov, governador regional de Moscou, classificou o ocorrido como um “ataque massivo” e afirmou que duas casas na vila de Stanovoye, a 24 km da cidade, pegaram fogo após a queda dos drones. Ele ainda disse que uma mulher de 52 anos foi ferida por estilhaços e hospitalizada com queimaduras no rosto, pescoço e mãos.

Por sua vez, a Rússia lançou um número recorde de 145 drones contra a Ucrânia durante a noite, segundo o governo ucraniano. Kyiv afirmou que suas defesas aéreas derrubaram 62 desses drones.

“Na noite passada, a Rússia lançou um recorde de 145 drones Shahed e outros drones de ataque contra a Ucrânia”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky neste domingo. Zelensky ainda afirmou que, nesta semana, a Rússia usou “mais de 800 bombas aéreas guiadas, cerca de 600 drones de ataque e quase 20 mísseis”.