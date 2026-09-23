A trajetória de Arnaud Denis, ator que morreu aos 43 anos após eutanásia

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O ator e diretor francês Arnaud Denis faleceu aos 43 anos, na Bélgica, após eutanásia. Ele enfrentava severos problemas de saúde decorrentes de uma prótese implantada em cirurgia de hérnia, o que o levou a criar um coletivo de vítimas. Denis teve uma carreira notável no teatro e cinema.

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O ator e diretor francês Arnaud Denis morreu nesta terça-feira, 22, aos 43 anos, na Bélgica, após passar por um procedimento de eutanásia, técnica em que uma equipe médica administra uma dose fatal de medicamento no paciente. A morte ocorreu após um longo período de problemas de saúde. Em julho de 2023, Denis passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, na qual recebeu uma prótese de polipropileno. Segundo seu advogado, Philippe Courtois, o ator passou a apresentar um quadro de invalidez severa após o implante.

Em 2025, o próprio artista relatou nas redes sociais a deterioração de sua condição física e afirmou que enfrentava dificuldades para caminhar, dores nos pés e problemas na coluna. “Há dois anos que o meu estado se deteriora inexoravelmente. Mal consigo andar. Já não consigo sustentar as minhas costas. Estou com medo. Já não tenho arcos plantares, os meus pés doem, a minha coluna está se deformando e colapsando”, relatou Arnaud em uma publicação no Facebook em julho de 2025. Diante da própria experiência, criou o coletivo “Vítimas Francesas de Próteses para Hérnia”, que passou a reunir relatos de pessoas com queixas semelhantes relacionadas a implantes usados em cirurgias de hérnia.

Formado em artes cênicas, Denis estudou com os professores Jean Périmony e Jean-Laurent Cochet e passou pelo Conservatório Nacional de Arte Dramática de Paris. Ao longo da carreira, fundou a companhia teatral Les Compagnons de la Chimère e se destacou em montagens de clássicos. Entre seus trabalhos estão Mademoiselle Molière, Marie des poules e A Importância de Ser Prudente, de Oscar Wilde.

No teatro, uma de suas últimas produções foi justamente uma releitura de Ligações Perigosas, clássico de Pierre Choderlos de Laclos. No cinema, esteve no elenco de Yves Saint Laurent, dirigido por Jalil Lespert, e de Vivre! , de Yvon Marciano, ambos lançados em 2023. Denis também recebeu três indicações ao prêmio Molières, uma das principais premiações do teatro francês.

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