A surpresa de Harry e Meghan com carta do rei Charles sobre realeza

O príncipe Harry e Meghan, ficaram “surpresos” por uma carta enviada em nome do rei Charles, esclarecendo que eles não são mais membros ativos da família real e que permaneceriam como cidadãos, informou o porta-voz do casal. O duque e a duquesa de Sussex voltaram a morar no Reino Unido no mês passado, seis anos após deixarem as funções reais e se mudarem para os Estados Unidos.

Em uma carta autorizada por Charles na segunda-feira, 7, o Lord Chamberlain do Reino Unido, o oficial de mais alto escalão da Casa Real Britânica, afirmou ser de “conhecimento geral que, em janeiro de 2020, o duque e a duquesa deixaram de exercer funções representativas em nome do soberano e não são mais membros ativos da família real”. Essa posição “continuará sendo totalmente respeitada”, disse o alto funcionário do Palácio.

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