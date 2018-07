A sucessão de gafes na visita de Trump ao Reino Unido

A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido ainda não terminou, mas já é possível dizer que ela ficará marcada por uma sucessão de gafes por parte do americano. Recebido com protestos que contaram com o balão gigante do “baby Trump”, que o representa como um bebê, usando fraldas e segurando um telefone celular, erguido por manifestantes em Londres, Trump deu uma patacoada diplomática atrás da outra. A primeira-ministra Theresa May foi atingida pelos desacertos do presidente, mas a maior vítima, mesmo, foi a rainha Elizabeth II.

Fake news?

Em entrevista ao tabloide britânico The Sun, Trump criticou Theresa May, atacando a nova estratégia anunciada pela premiê, que prevê um desligamento “suave” da União Europeia, com a assinatura de acordos de livre-comércio. “Eu o teria feito de uma forma muito diferente. Eu disse a Theresa May como fazê-lo, mas ela não me escutou”, disse. Ele, ainda, fechou as portas a um futuro acordo de livre-comércio entre o Reino Unido e os EUA. “Se eles concluírem um acordo como esse, trataremos com a UE, e não com o Reino Unido, o que vai matar o acordo (de livre-comércio com os EUA)”, disse Trump. Horas depois, Trump concedeu entrevista ao lado de May, na qual afirmou que não disse o que estava no conteúdo da entrevista publicado pelo The Sun. Depois de chamar a entrevista, que foi gravada, de “fake news”, ele disse não ter criticado a primeira-ministra, com quem teria uma relação “muito sólida”, e garantiu que os EUA estarão abertos a um acordo de livre-comércio com o Reino Unido.

Polêmica sobre imigração

Ao The Sun e em entrevista coletiva, Trump disse que permitir a entrada de milhões de imigrantes na Europa é “muito triste”. Ele declarou: “Acho que vocês estão perdendo sua cultura”. A afirmação está atraindo a ira de críticos, que afirmam que Trump está encorajando manifestações xenófobas de nacionalistas brancos. A diretora do Projeto de Inteligência do Southern Poverty Law Center, Heidi Beirich, classificou os comentários como “racistas”. Ela e outros especialistas dizem que os sentimentos anti-imigração refletem uma transformação demográfica que deixa desconfortável parte da população branca. As observações também ignoram lugares como Lisboa, em Portugal, onde um fluxo de imigrantes do Brasil, Cabo Verde e Angola enriqueceu a cultura desde times profissionais de futebol até a música popular.

Um pequeno grande atraso

O desastre diplomático de Trump não se limitou ao encontro com a premiê. O presidente e sua mulher, Melania, chegaram doze minutos atrasados para o encontro com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor, na sexta-feira. A rainha, de 92 anos, esperou em pé e sob o sol. Demonstrando que não estava nada satisfeita com o atraso, a monarca chegou a olhar para o relógio duas vezes enquanto esperava.

Oh dear, she just looked at her watch. The Queen does NOT like tardiness. pic.twitter.com/b0GXBV9oWt — Patricia Treble (@PatriciaTreble) July 13, 2018

Tomando a frente

O momento mais constrangedor de todo o encontro de Trump com Elizabeth II aconteceu em seguida. Durante a inspeção da guarda real, o presidente andou na frente e atrapalhou o caminhar da monarca. Em determinado momento, a rainha fez um gesto para o americano, indicando que ele poderia caminhar. Mas ele passou na frente e, de repente, parou. Elizabeth, então, teve que desviar do visitante para poder caminhar.

Trump kept Queen Elizabeth waiting for 12 minutes, then upstaged her as they walked rather than following behind her. It's painful to watch. pic.twitter.com/mVZzsnnuaw — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) July 14, 2018

O descompasso ganhou a internet e acabou ganhando vários memes e críticas:

Os dois entram na grande reta. A rainha posiciona-se atrás, pega o vácuo… Botou de lado! Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra! A curva é pra esquerda, Trump por dentro, rainha por fora, quem tem mais motor?… pic.twitter.com/SJ4FbKRd5K — Marlos Ápyus (@apyus) July 14, 2018

a rainha Elizabeth sou eu andando na rua e o Trump é qualquer sem noção que resolve parar onde tem gente passando pic.twitter.com/L4o1KgcrvC — rafe (@veinicios) July 14, 2018

O Trump passando na frente da Rainha, meu Deus, que homem ridículo. — ㅤ❝ ☁ // Hᥱɑvᥱn ∙ (@SiebertLenx) July 13, 2018

Que agonia do Trump andando na frente da Rainha Elizabeth e assim que ele fica parado ela faz questão de passar na frente dele — Bruno Vasconcelos (@vasconcelosbr1) July 13, 2018

(Com Estadão Conteúdo)